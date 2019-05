TØFF TID: Per Sandberg er klar for «Farmen kjendis», og legger ikke skjul på at det siste året har vært tungt å takle. Foto: Tomm W. Christiansen

«Farmen kjendis»-klare Per Sandberg mener «Charterfeber» endret kjærestens liv

KONGSVINGER (VG) Nesten 20 kilo lettere er eks-statsråden klar for nye eventyr på TV-skjermen. Samtidig er han glad for at kjæresten endelig har kommet seg til hektene igjen.

Innspillingen av den fjerde «Farmen kjendis» -sesongen er igang, og denne gang kan produksjonen slå i bordet med flere sterke navn. Blant dem er eks-politiker Per Sandberg (59), som dermed er klar for nok et realityprogram bare uker etter at han og kjæresten Bahareh Letnes (29) deltok i TV3-programmet «Charterfeber».

– Jeg er vel i en situasjon der jeg kanskje ikke burde gjort det, innrømmer Sandberg til VG når vi møter ham i Kongsvinger på tirsdag, bare to dager før innspillingen startet.

Tidligere har 59-åringen også medvirket i blant annet «Masterchef» og «Barnevakten», og tror ikke han vil skape for mange konflikter på gården.

– Der tror jeg at imaget mitt blir revet ned, sier «Farmen kjendis-deltageren, som blant annet har vært leder av samferdselskomiteen, justiskomiteen, i tillegg til rollen som statsråd.

Det var 13. august i fjor at Sandberg trakk seg som fiskeriminister og FrP-nestleder. Det gjorde han på bakgrunn av sin omstridte ferietur til Iran med kjæresten. Nå, flere måneder senere, angret han ikke på noe. Men han erkjenner at de kanskje burde vært Iran-reisen foruten.

– Da hadde vi fratatt kritikerne nye argumenter. Men jeg er ikke en person som går rundt og angrer. Å bruke energi og overskudd på å angre, det gjør jeg ikke. Jeg kunne jo snudd ryggen til Bahareh også, da ville det gått så mye bedre. Men slikt gjør i hvert fall ikke jeg, forteller eks-politikeren

Det er nemlig kun én ting han angrer på i livet.

– Det var at jeg ikke tok telefonen fra moren min da jeg satt i frisørstolen i 1997. Hun ringte fortvilt for å fortelle at broren min var i ferd med å ta livet sitt. Hadde jeg tatt den telefonen ville broren min vært i live i dag, og det er ting man tar med seg.

Per og norsk-iranske Bahareh møtte sterk motstand og massivt press fra media da de sto fram som et par i fjor. Og den «Farmen kjendis»-klare 59-åringen legger ikke skjul på at det var en tøff tid, spesielt for kjæresten.

STILLE FØR STORMEN: Per Sandberg befinner seg i disse dager innelukket på en gård i Finnskogen. Foto: Frode Hansen

TV3-programmet «Charterfeber» ble på en måte redningen, erkjenner han.

– Vi hadde lange diskusjoner på om vi skulle være med eller ikke. Og med tanke på det Bahareh gikk igjennom i fjor, var det på en måte som et svar på tiltale. Vi visste at det var fordommer og mangel på toleranse i forhold til et slikt program, og vi tenkte at «Nå har hun vært utsatt for så mye», og da har vi muligheten til å vise fram den ekte Bahareh. Hun hadde det helt fantastisk der og brøt så mange barrierer. For selvtilliten hennes gjorde de fem-seks dagene utrolig mye.

– På hvilken måte?

– Man må huske på at hun i utgangspunktet er en stolt og ærgjerrig dame. Så fikk hun den grusomme smellen av norsk presse og i sosiale medier. Jeg har brukt utrolig mange timer på å løfte henne opp fra senga. Hun gikk igjennom dype depresjoner, det ble voldsomt for henne. Selvtilliten hennes var pulverisert da vi gikk inn i 2019.

Så:

– Jeg vil påstå at «Charterfeber» tok knekken på mye av den manglende selvtilliten. Vi møtte utrolig mange mennesker, og det var kun positive tilbakemeldinger. Hun kom seg på føttene igjen på grunn av «Charterfeber».

KLAR TIL DYST: Per Sandberg og «Farmen kjendis»-programleder Tiril Sjåstad Christiansen. Foto: Alex Iversen, TV 2

Om det er én eneste ting han angrer på, er det at han og kjæresten ikke gikk tidligere ut i offentligheten.

– Vi brukte veldig mye tid på å forberede oss, også sammen med statsministerens kontor. Vi måtte velge mellom å forsøke å unngå offentligheten eller å åpne oss fullstendig. Min erfaring er at det ikke nytter å gjemme seg, for da blir det verre. Derfor valgte vi å gå offensivt ut.

– Strategien var i stor grad laget av statsministerens kontor. V skulle ligge litt lavt i terrenget, mens statsministerens kontor skulle ta debatten og slikt. Men jeg har alltid gjort dette selv, og det burde jeg gjort her også. Det angrer jeg på.

– Var du forbannet da det pågikk?

– Ja. Ikke på mine egne vegne, men på hennes. Makan til behandling hun fikk. Hun ble båret av alle til galgen på torget. Nordmenn glemmer kanskje, men det gjør ikke iranerne. Den dag i dag får Bahareh en betydelig mengde hets og trusler.

Men det siste halvannet året har også båret frukter for Per Sandberg - på en helt annen måte. Til VG har han allerede avslørt han har tatt av mellom 18 og 19 kilo.

Ikke som en konsekvens av stormene han har stått i, men ved å snu om på kostholdet. Nå veier han 78 kilo.

– Jeg er litt under der jeg bør være, så jeg prøver å spise meg litt opp. Jeg kan ikke gå ned noe mer i vekt, for da blir jeg bare pinglete, forteller han.

– Hvordan blir det for deg å reise bort fra Bahareh og inn på «Farmen kjendis»?

– Det er vi nysgjerrige på begge to, vi har jo aldri vært borte fra hverandre. Vi har vært sammen i tykt og tynt i åtte måneder nå. Jeg tror både hun og jeg vil kjenne på savnet.

På en pressekonferanse i forbindelse med parets bokslipp i oktober i fjor uttalte Letnes at hun i framtiden kunne ønske seg barn. Sandberg selv ønsket ikke å svare på det samme spørsmålet.

– Ønsker du deg flere barn, Per?

– He he, akkurat nå har vi kun fokus på å realisere det vi har høstet. Så har vi noen prosjekter som krever utrolig mye arbeid. Det er svaret. Men... Jeg er utrolig glad i barn da, røper den tidligere FrP-nestlederen, som forsikrer at sitt nye liv som reality-kjendis ikke er økonomisk motivert - selv om «Farmen kjendis»-premien frister i hvert fall én av partene.

– Nei, absolutt ikke. Ingenting. Men Bahareh ga meg beskjed før jeg reiste hit om at hun ønsker seg en bil av merket KIA, sier Sandberg med et smil.

