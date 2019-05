NYTT PAR: Mario Riera og Sofie Karlstad på finalefesten torsdag. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Finalefest i «Paradise Hotel»: – Nå er vi kjærester

ROCKEFELLER OSLO (VG) «Paradise»-deltakerne Mario Riera og Sofie Karlstad bekrefter at de er kjærester.

Torsdag avsluttes den ellevte sesongen av «Paradise Hotel», og et vinnerpar skal kåres. Deltagerne samles fra alle kanter av landet for å feire seg selv i Oslo.

Det er imidlertid ikke bare god stemning blant deltagerne. TV3 sa til VG tidligere torsdag at deltager Jamilla Wais ikke fikk møte pressen etter at hun hadde kalt med-deltager Andreas «TIX» Haukeland rasist på bloggen sin.

Flere seere har også fått med seg hvem som stikker av med seieren på forskudd, etter at en Nettavisen-video ble publisert på MSN, der utfallet av finalen avsløres.

Det har imidlertid ikke bare vært dårlige nyheter rundt programmet det siste døgnet. Tidligere torsdag bekreftet nemlig Mario Riera på bloggen sin at han og Sofie Karlstad er et par, etter at de har hatt en het romanse både inne på hotellet og hjemme i Norge. De to ble tidligere denne måneden samboere i Oslo.

PAR I PARADISE: Mario og Sofie. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

– Sofie og jeg har fått kjærester, sier Mario til VG på finalefesten.

– Vi er like gode til å spoile som Nettavisen. Nå er vi kjærester, bekrefter Sofie.

Hun bekrefter at paret flyttet sammen for over en måned siden.

– Men med alt vi visste kom til å komme på TV og all oppmerksomeheten det vill få, hadde vi ikke lyst til å gå ut med det for tidlig. Vi ville det skulle bli en glad-nyhet, sier hun.

– Vi har blitt mer kjent med hverandre på utsiden enn det vi gjorde der inne, legger Mario til.

Trekantdrama over

På spørsmål om de vil kommentere trekantdramaet inne på hotellet, sier Mario:

– Det er glemt. Det har vi lagt bak oss. Vi fokuserer bare på oss nå.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si til det. Det var trekantdrama. Jeg ventet på det, og det var jæ..., men nå er det over og nå er jeg fornøyd, sier Sofie.

Hun medgir at hun før oppholdet påstod at hun 99,9 prosent sikkert ikke skulle få seg kjæreste, men sier hun ofte gjør det motsatte av hva hun sier.

For seerne ble det onsdag klart at de to parene i finalen var Mario Riera og Sofie Karlstad, og Severin Fromreide og Marthe Brenne.

Publisert: 30.05.19 kl. 19:53 Oppdatert: 30.05.19 kl. 20:10