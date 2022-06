Cristian Brennhovd i retten etter voldshendelse: − Jeg har vært veldig redd

Realityprofilen Cristian Brennhovd (22) forklarer seg tirsdag i Oslo tingrett. To menn er tiltalt for grov kroppskrenkelse etter en voldsepisode i oktober 2021.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg har vært veldig redd og stresset for å gå ut, eller hvis jeg ser store gjenger, kan jeg få panikk og angst når jeg ser mye folk. Det er det som har preget meg mest, at jeg har blitt litt redd, sier Brennhovd til VG før rettssaken starter.

Brennhovd sier han er spent på å se de to tiltalte igjen.

– Jeg var bevisstløs og ble slått i hodet og sparket da jeg lå nede, så jeg husker jo ikke hvordan de ser ut, så det blir spennende å se i dag, sier han.

Uenige i at det var grov vold

Han håper nå at de angivelige gjerningspersonene får sin fortjente straff.

– Jeg håper disse guttene får som fortjent. Kanskje et par måneder i fengsel og at jeg får en oppreisning, da er jeg veldig fornøyd, sier han.

– Da tenker jeg at det går fint, og da har de fått sin lærepenge, sier han.

Tirsdag møtte han i retten sammen med kjæresten og tidligere «Ex on the beach»-deltager Caroline Nitter. VG oppdaterer denne saken fortløpende.

I retten tirsdag sier advokat Hilde Marie Ims, som er forsvarer til den ene tiltalte, at hennes klient erkjenner delvis skyld, men er uenig i at det er grov vold.

– Vi er uenige i at kroppskrenkelsen er grov rett og slett. Det er egentlig det. En typisk hendelse på byen der det er alkohol involvert på begge sider, sier hun.

Advokat Henrik Bliksrud er forsvarer til den andre mannen. Han sier i retten at klienten hans ikke erkjenner straffskyld.

Politiet tok initiativ

6. oktober 2021 var Brennhovd på byen i Oslo med kjæresten. Dagen etter uttalte han i et intervju med VG at han endte opp på legevakten som følge av at han ble overfalt og ranet på gaten. Han sa at overfallet skjedde uprovosert og uttalte at han ble slått og sparket flere ganger.

– Når jeg kom til meg selv var jeg full av blod, hadde knekt nese, sprukken leppe og ingen verdisaker, sa han.

Etter hendelsen opprettet politiet sak på eget initiativ. To menn er denne uken i retten tiltalt for grov kroppskrenkelse. I tiltalen beskriver politiet hendelsen slik:

« ... kort tid etter at Christian André Louis Brennhovd var slått og/eller lagt i bakken av en eller flere ikke identifiserte personer, slo de Brennhovd i ansiktet og/eller andre steder på kroppen en eller flere ganger».