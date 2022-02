PROTEST: Eminem knelte på samme måte som den tidligere NFL-spilleren Colin Kaepernick.

Eminem knelte under Super Bowl-pauseshowet

LOS ANGELES (VG) Rapperen fra Detroit stjal overskriftene etter det spektakulære pauseshowet under Super Bowl i USA.

Av Øystein David Johansen

Pauseshowet under NFL-finalen er årets TV-begivenhet i USA og avstedkommer ikke sjelden mye snakk. For eksempel da Janet Jackson viste puppen i 2004.

I år var det de lokale LA- heltene Dr. Dre, Snoop Dogg og Kendrick Lamar, som hadde med seg Mary J. Blige og 50 Cent og Eminem på scenen i So-Fi Stadium i Inglewood, ikke langt fra Compton, som Dr. Dre har udødeliggjort i så mange låter.

De fremførte blant annet noen «snille» versjoner uten banning av låter fra Dr. Dre-klassikeren «2001». Men det var ikke bare musikken som fikk sosiale medier til å bevege på seg etter showet.

STJERNESPEKKET: Dr. Dre, Mary J. Blige, Snoop Dogg og 50 Cent under pauseshowet i So-Fi Stadium i Los Angeles.

Eminem skal ha foreslått å knele før han fremførte «Loose Yourself», men skal ifølge Independent ha blitt frarådet fra å gjøre det fra Super Bowl-arrangørene.

Denne måten å protestere på ble introdusert av NFL-spilleren Colin Kaepernick i 2016. Han satte en kne i bakken under den amerikanske nasjonalsangen, blant annet som protest mot politivold mot svarte i USA.

– Jeg kommer ikke til å stå og hylle et flagg for et land som undertrykker svarte og fargede, sa han etter den første knelingen.

Søndag knelte altså Eminem til jubel fra publikum på So-Fi stadium.

Kameraene panorerte ifølge Deadline.com vekk fra Eminem i det han gjorde det.

NFL har foreløpig ikke kommentert opptredenen.

Tribunene var stappfulle av kjendiser i Los Angeles. LeBron James, Sean Penn, Matt Damon, Ben Affleck og Jennifer Lopez, Mark Wahlberg, Cardi B. og Martha Stewart var bare noen av celebritetene kameraene fanget opp under sendingen.