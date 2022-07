INFLUENCER: Eveline Karlsen startet å legge ut videoer på YouTube for å dele sminketips til kollegaer rundt om i landet. I dag er hun en av Norges største influencere.

Eveline Karlsen ut mot fordommene: − Sitter ikke bare hjemme og sminker meg

Eveline Karlsen (30) fra Skien har alltid satt pris på hardt arbeid og det å ha mange baller i luften samtidig. De siste årene har hun blitt en av Norges mest innbringende influencere.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I tenårene hadde Eveline Karlsen kun én plan – å bli fotballproff. Hun gikk på toppidrettsgymnaset i Skien, spilte på kretslaget og viet all sin tid og energi på fotballbanen.

– Også kom jeg og alle venninnene mine i den alderen hvor man begynner å bruke sminke, og da tente det noe i meg i garderoben etter fotballen. Jeg sminket alle, sier Karlsen.

Ved overgangen til 20-årene måtte influenceren legge fotballskoene på hyllen som følge av skader.

– Det var helt forferdelig. Tenk da, du har nesten gått i 20 år og trodd at du skal bli fotballproff.

– Tjente ikke en eneste krone

I mange år etter Karlsen sluttet med fotball, jobbet hun i parfymerikjeden Fredrik & Louisa som opplæringsansvarlig og omreisende makeup-artist. I tillegg drev hun med YouTube og lagde sminkevideoer på hobbybasis.

– Da hadde jeg kommet et sted hvor ingenting var en utfordring lenger. Enten måtte vi gjøre noe nytt, eller så måtte jeg gjøre noe annet.

Hun tok det drastiske valget om å si opp jobben for å satse på YouTube – hvor hun i dag har over 90.000 følgere og 20 millioner visninger.

– Det var jævlig skummelt. Jeg hadde nylig gått ut av et langt forhold. Jeg hadde mange utgifter, ettersom jeg bodde alene, sier hun, og legger til:

– Jeg sluttet i den jobben lenge før jeg burde. YouTube var ingenting. Jeg tjente ikke en eneste krone på det, forteller Karlsen.

– Er du en person som ofte tar sjanser?

– Det er det eneste jeg gjør. Hvis jeg ikke gjør det, synes jeg ikke det er gøy.

VIXEN: Eveline Karlsen vant prisen «Årets business» under Vixen Influencer Awards i 2021.

Skapt en millionbutikk

De siste årene har interessen for sminke og skjønnhet utviklet seg til å bli en millionbutikk for 30-åringen. Karlsen er ikke i management og forhandler alt av avtaler, drift og kundekontakt selv.

– Det er vanskelig å ikke ha noen å sparre med. Jeg jobber hundre prosent alene. Det er ingen som påvirker meg i løpet av en dag. Det er ingen jeg kan drøfte med. Helt grusomt. Egentlig så elsker jeg å ha kollegaer, sier hun.

Med eller uten kollegaer – i 2021 dro influenceren inn 15,2 millioner kroner gjennom sitt heleide aksjeselskap som bærer hennes eget navn. Det er en økning på over 8,2 millioner kroner sammenlignet med året før. Overskuddet på det to år gamle selskapet ble på 13,8 millioner.

Til sammenligning hadde Sophie Elises selskap inntekter på nesten 8,4 millioner i 2021.

Karlsen tror suksessen skyldes at hun aldri går for enkle og kortsiktige løsninger. Det bør aller helst være litt utfordrende med masse puls og adrenalin – og gjerne mye som står på spill.

– Det må være litt vanskelig for å være verdt det. Det har i hvert fall jeg alltid erfart.

SKIEN: I desember 2021 kjøpte influenceren en leilighet i Skien sentrum som fungerer som vil fungere som kontor og hovedkvarter for jobb og kommende prosjekter.

Karlsen forteller hun er streng med seg selv, og omtaler seg som en «overachiever» – mennesker som kjennetegnes ved å gjøre store ting, men som fortsatt trenger å oppnå mer.

– I mitt hodet er alt mulig. Det kan være helt hinsides ting.

– Jeg står opp klokken seks hver dag. Det er bare sånn det er. Jeg tror det bare er fordi jeg føler jeg har dårlig tid på alt og at jeg vil oppnå så mye på så kort tid. Da må jeg «maxe» dagene.

Med det strenge tidsskjemaet er det vanskelig for 30-åringen å skille jobb og fritid.

– Vi har en hytte ute i Nevlunghavn. Jeg er født og oppvokst i det området. Det er vel kanskje det eneste fristedet jeg føler jeg har. Når jeg er der, føler jeg meg rolig. Ellers er jeg en veldig urolig person.

NEVLUNGHAVN: Skiensjenta elsker å være ved sjøen, og forteller at hytta i Nevlunghavn minner henne om barndommen.

De siste tre årene har Karlsen vært singel, hvor to av årene har vært preget av coronapandemien.

– Jeg føler nå jeg har en gnist til oppleve alt. Jeg føler vi har vært innestengt og begrenset så lenge at jeg vil treffe nye mennesker, reise rundt til nye plasser og oppleve nye ting.

– Er du på leting etter kjæreste?

– Jeg kan ikke si jeg er på leting. Da lyver jeg. Jeg har ikke tinder eller noen datingapp. Jeg vet ikke engang om folk vet jeg er singel, så jeg prøver ikke i det hele tatt. Kan ikke noen bare falle i fanget på meg?

– Enklere at ikke alle skal tvile

Hver gang noen har spurt Karlsen om hva hun driver med, har hun alltid svart «sminke». De siste årene har 30-åringen merket et skifte når det kommer til folks holdninger til jobben hennes.

– Det har aldri vært et behov for meg å overbevise noen om noe. Men nå som jeg har blitt skrevet mer om i mediene, merker jeg at folk, og spesielt voksne menn, ikke lengre stiller de idiotiske spørsmålene, sier Karlsen, som sier hun tidligere har blitt sett på som ung, dum og blond jente.

– Tror du den nye «respekten» kommer av at de har sett hva du omsetter for?

– Ja, dessverre! Men det er jo en sånn verden vi lever i.

– Men jeg kjenner det er enklere at ikke alle skal tvile eller ha fordommer mot det du driver med hele tiden, fordi de har fått bevist at jeg sitter ikke bare hjemme og sminker meg.

FREMTIDSRETTET: Eveline Karlsen forteller hun må ha en finger med i spillet på nesten alt. Her på den røde løperen for å premieren av talkshowet «Harm & Hegseth» på Frogner i mars.

Mange prosjekter på gang

I 2020 startet Karlsen å samarbeide med Bianca Ingrosso, en av Sveriges største influencere, og var sminkemerket Caia Cosmetics ansikt utad i Norge. Dette samarbeidet er nå avsluttet.

Karlsen har nylig etablert selskapet The Brand AS med egen daglig leder og flere ansatte. Karlsen eier halvparten av selskapets aksjer med Story House Egmont AS.

Influenceren er foreløpig hemmelighetsfull om detaljer, men forteller lanseringen er planlagt å skje i løpet av høsten.

– Det er dette jeg har jobbet for hele livet. Jeg skal endelig realisere min aller største drøm. Det er en veldig langsiktig plan der også. Det kommer til å være min nye hverdag, håper jeg.