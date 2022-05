Stian «Staysman» Thorbjørnsen: – 20-årene var en kjip periode

Artisten mener erfaringene fra krigsherjede områder har gjort ham til en mer spontan person. – Vi lever bare en gang. Jeg vet at livet kan være over i morgen.

Av Marianne Thorshaug Kristiansen og Bjørn Thorkildsen (foto)

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Stian «Staysman» Thorbjørnsen fylte nettopp 40 år. Men Fredrikstad-mannen som ukentlig slår et slag for rølp og bygdefest, lot være å invitere venner og kjente til kalas for å feire den store dagen.