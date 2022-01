SØRLANDSMAFIA: Honningbarna tok ikke lett på oppdraget da de skulle covre Eros Ramazzotti.

Plateanmeldelse: Honningbarna – «Animorphs»: Dystopisk nektar

ALBUM: ROCK

Honningbarna

«Animorphs»

(Nye Blanke)

Iltert, intenst og intelligent om umuligheten – og nødvendigheten – av å prøve å leve et autentisk liv på kanten av det sivilisatoriske stupet.

Av Marius Asp

Publisert: Nå nettopp

«Animorfene» i tittelen til Honningbarnas sjette studioalbum henspiller (ifølge Wikipedia) på en science fiction-bokserie for barn og unge, der en vennegjeng må transformere seg inn i dyreskikkelser for å redde jorden fra romvesener med tvilsomme hensikter.

Bandet anfører selv «kaos og kontroll, kjedsomhet og kick, drømmer og nervesystem, glede og aggresjon der det eneste konstante er at vi aldri er det samme» som albumets credo.

Det ene utelukker imidlertid ikke det andre, og det er fristende å høre dette albumet som en cliffhanger før kampen mellom det gode og det onde for alvor utspiller seg – med stadig dårligere odds i førstnevntes favør.

Frontmann og tekstforfatter Edvard Valberg har alltid både vært Honningbarnas kunstneriske spydspiss og potensielle akilleshæl – en giftig, effektiv og tidvis enestående norsk scenefigur, men av og til også en noe humørløs og livsfjern parole-snekrer fra en privilegert tue på Sørlandet.

På «Animorphs» har han funnet ut av det, i den forstand at det trolig ikke er noe å finne ut av. Disse tekstene tilhører hans mest sammensatte, smarte, poetiske og desillusjonerte hittil i karrieren – fargesterke metaforer, rå enlinjere og slående formuleringer («at jeg skal dø går sikkert bra/ jeg har det gøy i mellomtiden») utvider Valbergs lyriske vingespenn, samtidig som innstillingen til verden er uforandret.

Rent musikalsk er utviklingen minst like gledelig. Det innledende tittelsporet destruerer alt i sin vei – inkludert de to påfølgende sporene, som til sammenligning føles en smule ordinære (særlig skandi-rocka «Jeg har lyst»). Men derfra og ut er dette et overtramp – i best tenkelige forstand.

Høydepunkter teller kjærlighetssyke «Åh bliss», krakilske «Avanti» og vakre «En av oss er idiot», som er en del smartere enn tittelen antyder. Avsluttende «Ække noe kirke» er en black metal-versjon(!) av låten før, «Mitt hus».

Den eldste låten på platen strekker seg helt tilbake til pre-pandemiske 2019, og den er fortsatt den aller beste: «Øyane er mosaikk» er en frådende filleristing av samfunnets ubrukelige, men akk så uunngåelige grunnstolper – fredagsunderholdning, studielån, klimakrise, Jesus og incels – mens musikken truer med å bryte sammen under sin egen blytunge vekt og rytmikk.

Erlend Mokkelbost og resten av det soniske apparatet har plassert aggresjonen optimalt rundt i lydbildet, og produksjonen bidrar til det kunstneriske syvmilssteget som er hørbart fra Urørtfinalen i 2011 til i dag – fra punk til rock, med all friheten det innebærer.

Det finnes åpenbart behageligere måter å møte apokalypsen på enn dette. Men leve ærligheten.

BESTE LÅT: «Øyane er mosaikk»