NÅ SUPER DEN HVITVIN: Prins Charles åpne blå sportsbil har vært hans følgesvenn i 51 år. Nå har den blitt miljøvennlig.

Prins Charles bil går på ost og vin

Den britiske prinsens gamle Aston Martin sportsbil har fått fine vaner. Nå ruller den 51-år gamle doningen rundt på overskudd fra landets vin- og osteproduksjon.

Av Karin Muri

Publisert: Nå nettopp

Britenes kommende konge har bildilla og er blitt omtalt som et typisk «bensinhue».

Han bekrefter at det stemmer.

– Ja, jeg var der, men det var før vi visste hva problemene er, sier han.

I et større intervju med BBC, der prinsen snakker om miljø og klimaendringer, avslører han at yndlingsbilen hans er blitt konvertert fra bensinsluker til en moderne lekkerbisken som suser rundt på biodrivstoff.

– Jeg får ikke kjørt den så ofte, men det er nesten ikke til å tro at den nå går på avfallsstoffer, eller overskuddsproduksjon, fra engelsk hvitvins- og osteproduksjon.

Han har ikke bare omgjort den blå veteranbilen. Charles har tatt flere skritt for å redusere sitt eget karbonavtrykk.

BEKYMRET: Prins Charles er deler de unges frustrasjon over at det blir gjort for lite med klimaendringene.

Kjøtt og fisk er kuttet vekk fra den rojale menyen to ganger i uken, i tillegg til melkeprodukter som er fjernet helt én gang i uken.

Solcellepaneler er installert på Clarence House, palasset på The Mall i London som er prinsens offisielle residens, og på Highgrove som er prins Charles og Camillas familiehjem på landet.

I tillegg varmes et tredje hjem, Birkhall estate på Balmoral, på biomasse i form av treflis.

LEGENDARISK KJERRE: Prins William lånte fattern’s bil; en Aston Martin Volante sportsbil, da han giftet seg med Kate i 2011.

Tre uker før klimatoppmøtet i Glasgow forteller prins Charles at han deler Greta Thunberg og andre miljøaktivisters bekymringer for at verdens ledere bedriver «snakk», og at de ikke gjør nok for å forhindre de katastrofale følgene av klimaendringene.

Han synes imidlertid ikke at sivil ulydighet i form av veiblokader som blant andre klimaopprørere i Extinction Rebellion og Insulate Britain har stått for er særlig hensiktsmessig.

les også Flere klimaaksjoner i Oslo – limte seg fast i departement

Den siste tiden er store hovedveier i London blitt fullstendig blokkert.

Prins Charles fikk spørsmål om han har sympati for aktivistene.

– Selvsagt har jeg det, sier han.

– Men jeg synes ikke det er så nyttig å gjøre det på måter som folk flest tar avstand fra. Jeg forstår fullt ut frustrasjonen deres, men utfordringen er å adressere frustrasjonen på en måte som er mer konstruktiv enn destruktiv.

Han mener det er på tide at folk flest forstår hvor fortvilet mange unge er.

– Mange unge føler at det ikke blir gjort noe, at ingen hører deres frustrasjon over at fremtiden deres blir totalt ødelagt, sier prinsen.

Den miljøbevisste prinsen mener at COP26 klimatoppmøtet i Glasgow er en siste-sjanse-mulighet, og at det er en katastrofe om ikke klimaendringene blir løst.

Nå har den 71 år gamle prinsen laget en hyllest til kommende kongelige generasjoner og kanskje alle unge og miljøbevisste, i form av en hage og en liten skog som han har plantet på Birkhall.

les også Nytt bilde av prins George på bursdagen

Den ble til samme år som hans eldste barnebarn ble født, og nå har han kalt den for «Prins Georg-skogen».

– Jeg håper han vil sette pris på den en dag.