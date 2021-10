Anders Hatlo og kona May-Lis: – Det som bandt oss sammen, var hver vår sorg

Da Anders Hatlo mistet broren Trond til sykdommen ALS, fant han støtte i sorgen fra svigerinnen May Lis. At de to etter hvert skulle bli et par, kom som et sjokk på begge.

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden