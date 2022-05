«Fra bølle til bestevenn»-hunden Anton er død. Bildet fra 2020 med med matmor og matfar Monica Sagen og Fredrik Holmen.

«Fra bølle til bestevenn»-hunden Anton er død: − Dette er tungt

TV-hunden Anton fra serien «Fra bølle til bestevenn» sovnet stille inn natt til søndag. Anton ble syv og et halvt år gammel.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

På Antons egne Instagram-profil, står det at han døde natt til søndag.

«Anton sovnet inn på hotellet i Bergen natt til søndag sammen med meg, dagen før han skulle opereres», står det.

«Virket fin og rolig når vi la oss og sov, om morgenen var han død. Anton vil alltid være i hjertet mitt, han var som en sønn for meg».

Innlegget avsluttes med:

«Hvil i fred kjære Antongutten vår».

Matfar Fredrik Holmen har også lagt ut samme innlegg på Facebook.

– Anton hadde slitt med pusteproblemer og jeg hadde lenge vært på jakt etter en spesialist som kunne operere han, sier Fredrik Holmen til VG.

Han forteller at han og Anton hadde reist fra Størdal til Bergen på lørdag for at han skulle få litt ro før selve operasjonen mandag.

– Anton lå ved siden av meg i sengen og da jeg våknet søndag morgen så det ut som han lå og sov. Men han rørte ikke på seg og da jeg ristet på han var han helt stiv, sier en preget Fredrik Holmen.

– Dette er tungt, legger han til.

Newfoundlandshunden Anton ble superkjendis etter NRK-programmet «Fra bølle til bestevenn» – der han sjarmerte TV-seerne ved sine spesielle vaner og stahet: Anton ville spise kyllingpålegg på Rema 1000, han la seg ofte ned og nektet da å gå videre – og han ville definitivt ikke gå inn i andre biler enn matfar Fredrik Holmens Mercedes.

Mest sett: Anton og «Fra bølle til bestevenn» mer populær enn «Lindmo»