Komi-legende gjorde hemmelig opptak i tilfelle han skulle dø

Den avdøde komikeren Norm Macdonald slipper en ny humorspesial på Netflix i slutten av mai som ble laget i all hemmelighet.



Av Eirik Husøy

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Standupkomikeren, kjent blant annet fra fem sesonger på Saturday Night Live, døde i september i fjor 61 år gammel etter lengre tids kreftsykdom.

Han fikk diagnosen i 2012, men holdt sin kamp skjult for omverdenen. Til og med mange venner og kollegaer kjente ikke til leukemidiagnosen.

Etter sin død har han blitt hyllet som en av de store komikerne gjennom tidene.

Fredag ble det kjent at han i all hemmelighet spilte inn en time med materiale hjemme i sin egen stue. «Norm Macdonald: Nothing Special» slippes på Netflix 30. mai.

Ifølge hans produsent og venn Lori Jo Hoekstra ble opptakene gjort midt under pandemien, på sommeren i 2020, i en periode der testresultatene ikke var så gode. Kvelden før han skulle inn til behandling, fant han ut at han ville spille inn materialet i tilfelle han ikke overlevde.

– Det var hans intensjon å ha en spesial å dele dersom noe skjedde, sier Hoekstra til Hollywood Reporter.

Senere gikk det bedre med helsen igjen en periode, men Macdonald rakk ikke å spille inn materialet på ordentlig vis foran publikum før kreften til slutt tok ham.

– Han gjorde det ikke for sjokkverdien av at den eksisterte. Han gjorde det fordi han elsket materialet og var så stolt over materialet, sier Hoekstra,

Fra venstre: Adam Sandler, Judd Apatow og Kevin Nealon under Netflix Is a Joke-festivalen, der Norm Macdonalds humor og ettermæle ble diskutert. Fra venstre: Bill Murray og Conan O'Brien under Netflix Is a Joke-festivalen, der Norm Macdonalds humor og ettermæle ble diskutert.

Spesialen vil også inneholde videoklipp av kolleger og venner som Adam Sandler, Conan O’Brien, David Letterman og Dave Chappelle, som diskuterte Macdonalds humor og ettermæle under Netflix Is a Joke-festivalen i Los Angeles nylig. Festivalen fikk oppmerksomhet da nettopp Chappelle ble angrepet på scenen under en forestilling.

Macdonald kan nå være aktuell for en Emmy-pris etter sin død, ifølge Variety. Til tross for en lang og suksessfull karriere, vant aldri Macdonald den anerkjente TV-prisen.

Netflix har bekreftet at showet vil bli meldt inn til konkurransen posthumt. Macdonald har også tidligere sluppet en spesial og hatt et program hos strømmegiganten.