SINGEL: Aaron Carter sier i en uttalelse til TMZ han og forloveden har skilt lag.

Brudd for Aaron Carter en uke etter han og forloveden ble foreldre

Aaron Carter og forloveden Melanie Martin fikk sin første sønn for én uke siden. Nå har de skilt lag.

Av Siri Berge Christensen

Publisert: Nå nettopp

Det sier den 33 år gamle popstjernen i en uttalelse til TMZ.

Det er bare syv dager siden Carter annonserte at han og Melanie Martin hadde fått sin første sønn sammen – og samtidig hyllet forloveden etter at hun måtte gjennomføre et akutt keisersnitt.

«Jeg er så stolt av deg min elskede, du gjorde det Jeg elsker deg med hele mitt hjerte» skrev han i et innlegg på Instagram.

I uttalelsene Carter nå har gitt til TMZ er stemningen en helt annen.

Han anklager blant annet forloveden for løgn og for at hun skal ha planlagt å reise fra ham etter fødselen. Martin har foreløpig ikke uttalt seg om anklagene.

Ifølge Page Six forlovet paret seg i juni i fjor, etter et turbulent forhold siden de først møtte hverandre i januar 2020.

Carter er kjent for låten «I Want Candy» og «Sooner Or Later». Han er også broren til Nick Carter, som er medlem av popgruppen Backstreet Boys.

I saken fra TMZ fremkommer det at noe av årsaken til at det nå er slutt for han og Martin er at hun skal ha hatt kontakt med noen av hans familiemedlem. Det har tidligere blitt skrevet store overskrifter rundt Aaron og familiedrama.

I 2019 ba blant annet Nick Carter sammen med søsteren Angel om besøksforbud for ham.