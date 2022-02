Instagram sier de fant innhold som brøt med deres retningslinjer på kontoene til Nordeng, Johnsen og Nitter.

Instagram fjernet OnlyFans-innlegg til norske influencere

Instagram sier de har fjernet innlegg fra kontoene til Melina Johnsen, Caroline Nitter og Johanne Nordeng som promoterer OnlyFans-innhold.

Av Siri Berge Christensen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Vi fjerner innhold som bryter med våre retningslinjer og sender en advarsel hver gang de brytes, skriver Camilla Nordsted i en e-post til VG.

Nordsted er Corporate Communications Manager for Instagram-eier Meta i Norden.

Hun sier Instagram nå har fjernet innlegg fra de lukkede profilene til Melina Johnsen, Caroline Nitter og Johanne Nordeng.

Dette er ikke de offisielle kontoene til influencerne, men lukkede kontoer som i all hovedsak brukes til promotering av OnlyFans-innhold.

Nordsted i Meta opplyser ikke hvilket innhold som er fjernet.

Johnsen ønsker ikke å kommentere denne saken. Nitter og Nordeng har ikke besvart VGs henvendelser.

ONLYFANS-PROMOTERING: Det er fra disse kontoen Instagram nå har fjernet innlegg fra.

I Instagrams regelverk står det blant annet at man ikke kan publisere eksplisitte seksuelle oppfordringer eller be om blant annet sexchat eller -samtaler, og nakenfotografier,-videoer,-billedmateriale.

VG sendte derfor Instagram spørsmål om praksisen til influencerne er innenfor regelverket.

– Vi har undersøkt kontoene som ble delt med oss og har funnet noe innhold som brøt med våre retningslinjer. Disse postene er derfor nå fjernet, sier Nordsted.

– Om brukere fortsetter å overtrede reglene våre, kan de på et tidspunkt risikere å få kontoen permanent fjernet.

Iverksetter tiltak

I desember sendte Forbrukertilsynet ut advarsler til flere influencere om deres markedsføring av OnlyFans-kontoer på Instagram.

Totalt 14 profiler fikk advarsel. «Markedsføringen inneholder i de fleste tilfeller svært lettkledde bilder og videoer» sto det blant annet i orienteringsbrevene tilsynet sendte ut.

Nordsted sier de har et strenge regler mot nakenhet og oppfordring til seksuell aktivitet.

– Vi tillater blant annet ikke å dele lenker til pornografiske nettsteder på Instagram. Selv om OnlyFans ikke er et pornografisk nettsted, vet vi at det kan brukes på den måten, sier hun og legger til:

Info Dette er kritikken mot OnlyFans-promotering på Instagram I fjor sommer raste debatten rundt influencere som brukte Instagram til å promotere for sine OnlyFans-kontoer.

OnlyFans er en tjeneste som er mest kjent for å tilby erotisk innhold mot penger.

Kritikken gikk ut på at influencere på Instagrams historiefunksjon publiserer sensurerte bilder, og henviser følgerne videre til der man kan kjøpe abonnement som gir tilgang til usensurert innhold på OnlyFans.

Innleggene ble ikke merket som reklame.

Noen opplyste til sine tusenvis av følgere at de kunne tjene hundretusenvis av kroner på én måned på OnlyFans.

Flere av influencerne har også lukkede profiler på Instagram, der mye av OnlyFans-markedsføringen foregår.

Forbrukertilsynet uttalte i fjor at praksisen kunne være ulovlig, og sendte i desember advarsel til 14 profiler.

Disse fikk brev: Melina Johnsen, Sandra Fjeldberg, Thale Myhre, Vivian Sætre, Lene Angelica Nilsen, Caroline Nitter, Cristian Brennhovd, Nicoline Devik, Johanne Nordeng, Jannicke Haug Sæther, Stian Bjørnes, Christina Lægreid, Espen Johnsen, Siv Nerdal Vis mer

– Derfor iverksetter vi tiltak mot kontoer som deler OnlyFans-lenker som står sammen med annet seksuelt orientert innhold så snart vi blir gjort oppmerksom på dette.

Nordsted sier retningslinjene til Instagram er designet for å sikre at innhold også passer for personer nede i 13-årsalderen.

– Vi jobber hele tiden med å forbedre arbeidet vårt, og oppfordrer også folk til å rapportere innhold til oss de mener bryter reglene våre.