En banksjef og ordførerens SMS-er satte en stopper for «drømmehuset» til Eveline Karlsen. Statsforvalteren har vedtatt at søknaden må behandles på nytt, men Karlsen mener vedtaket er ugyldig.

– Det er ett år siden jeg kjøpte den tomten og ennå er det ikke flyttet et eneste tre der oppe, sier Eveline Karlsen.

VG snakker med henne på videolink i forbindelse med den nye sesongen av «Bloggerne» som har premiere på TV 2 på nyåret.

– Jeg uttaler meg ikke noe om denne saken i mediene, for det er så mange kokker og mye søl, og det har vært så mange overraskelser underveis. Det har vært veldig slitsomt, sier hun.

Høsten 2020 kjøpte Karlsen en tomt i Skien for 1,85 millioner kroner. På tomten planla hun å bygge en toetasjes enebolig, men en nabo til tomten gjorde byggeprosessen vanskelig for den populære influenceren.

I sommer godkjente kommunen tegningene, men naboen, banksjefen Ben Roger Elvenes, klaget på vedtaket.

Klagen ble først ikke tatt til følge av klima, miljø og byutvikling, men i forrige uke fikk han medhold fra Statsforvalteren.

Årsaken? Et knippe SMS-er fra kommunens ordfører som ble vist frem i lokalavisen Varden.

Det var ordføreren i Skien, Hedda Foss Five, som solgte tomten til Karlsen.

I midten av november skrev Varden at Foss Five sendte SMS-er til to utvalgsmedlemmer samtidig som de satt i utvalgsmøte og behandlet klagesaken som gjaldt tomten til Karlsen.

Ifølge lokalavisen hadde ordføreren allerede en pågående konflikt med Elvenes, og i SMS-ene hun sendte til utvalgsmedlemmene kom hun med flere påstander om han.

Fikk sterk kritikk

«Skal ikke blande meg veldig i denne nabosaken, men dere har vel fått med dere hvordan Elvenes selv har tatt seg til rette på tomten si?» starter den ene meldingen.

Ordførerens private SMS-er ble avgjørende i klagesaken. Statsforvalteren vurderer at mottagerne, som sitter i utvalg for klima, miljø og byutvikling, var inhabile under behandlingen.

Statsforvalteren rettet sterk kritikk til hvordan Foss Five har opptrådt under saksbehandlingen. Foss Five har tidligere uttalt til at hun ikke sendte SMS-er for å påvirke saken.

– Derfor beklager jeg tidspunktet og ordlyden i SMS-en som ble sendt. Jeg er veldig lei meg for at partene i saken har blitt skadelidende pga. min personlige ytring. Jeg håper nå at saken blir behandling på en formelt korrekt måte, skriver hun i en sms til VG.

VG har vært i kontakt med banksjef Elvenes, som ikke ønsker å kommentere saken.

«Ugyldig»

Men det stopper ikke helt der.

Tirsdag sendte Advokatfirmaet Frøstrup Løitegaard, som representerer Karlsen, et brev til Skien kommune hvor det fremkommer at Karlsen mener vedtaket til Statsforvalteren er ugyldig.

Bakgrunnen er at flere tilleggskommentarer til klagen skal ha blitt sendt og behandlet av Statsforvalteren uten at Karlsen fikk anledning til å kommentere dette.

«Hun tar sterkt avstand fra beskyldningene og stiller også spørsmål ved om habilitetsvurderingen til Statsforvalteren var korrekt».

Det fremkommer at et ugyldighetssøksmål mot staten ved Statsforvalteren er lite formålstjenlig. Karlsen sier hun ikke ønsker å kommentere brevet utover det som står der.

Gleder seg

Hun sier derimot at hun nå er tilbake til start, og at det nå blir en ny runde med søking.

– Det har vært energikrevende prosjekt, og det ble så mye tull underveis, for det har vært en så stor sak med så mange roller. Den uvissheten har vært slitsom, men jeg har lært ekstremt mye. Jeg har hatt lyst til å dele det fordi det er sikkert mange som ikke vet om disse tingene som kan oppstå.

Hun er likevel svært optimistisk og motivert til å bygge drømmehuset - og gleder seg til den dagen til hun kan flytte inn.

– Jeg vet at det kommer et hus der. Om det kommer det huset jeg opprinnelig søkte med eller ei, så jeg er ganske happy. Selv om det tar lengre tid er det ikke sånn at jeg ikke finner på andre ting, mens jeg venter på huset, sier hun og legger til:

– Jeg sitter faktisk å byr nå i på en leilighet i Skien nå. Jeg har jo mange ting jeg har lyst til å gjøre og en av dem er å skaffe en leilighet som jeg kan jobbe i og skape et annet miljø og univers i.

Og mens hun venter på å bygge drømmehuset kan hun også glede seg med en ny sesong av «Bloggerne».

– For min del blir denne sesongen litt annerledes enn de andre årene. Jeg har kunne gjort noe andre ting enn å være i «lockdown», også blir det en mer privat sesong. Jeg deler ganske mye.