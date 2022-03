STOR PÅKJENNING: Cristian Brennhovd sier at han som følge av hendelsen har blitt mer engstelig for å være ute blant folk.

To personer tiltalt for grov vold mot realityprofil Cristian Brennhovd

Politiet mener at realityprofil Cristian Brennhovd ble utsatt for grov vold. Nå må to menn møte i retten, tiltalt for grov kroppskrenkelse.

Av Siri Berge Christensen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg håper ingen trenger å oppleve det jeg opplevde. Man skal kunne føle seg trygg ute blant folk i Oslo, og derfor håper jeg de får straffen de fortjener, sier realityprofil Cristian Brennhovd til VG.

6. oktober 2021 var han på byen i Oslo med kjæresten og tidligere «Ex on the beach»-deltager Caroline Nitter.

Dagen etter uttalte han i et intervju med VG at han endte opp på legevakten som følge av at han ble overfalt og ranet på gaten. Han sa at overfallet skjedde uprovosert, og uttalte at han ble slått og sparket flere ganger.

– Når jeg kom til meg selv var jeg full av blod, hadde knekt nese, sprukken leppe og ingen verdisaker, sa han.

Etter hendelsen opprettet politiet sak på eget initiativ. Nå er to menn tiltalt for grov kroppskrenkelse, og i tiltalen beskriver politiet hendelsen slik:

« ... kort tid etter at Christian André Louis Brennhovd var slått og/eller lagt i bakken av en eller flere ikke identifiserte personer, slo de Brennovd i ansiktet og/eller andre steder på kroppen en eller flere ganger».

Les også Realityprofil Cristian Brennhovd skal ha blitt overfalt: Tre personer siktet Realityprofil Cristian Brennhovd (22) sier politiet opprettet sak på eget initiativ etter han ble overfalt og ranet…

VG har vært i kontakt med advokat Hilde Marie Ims, som er forsvarer til den ene mannen. Hun ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt. Advokat Henrik Bliksrud er forsvarer til den andre mannen.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld, sier han.

I november uttalte politiadvokat Lene Risten at tre personer var siktet for ran eller medvirkning til ran etter hendelsen. De var alle kjenninger av politiet.

– Grunnen til at de tre personene er siktet for ran, er at det både er en voldshendelse i saken og at verdigjenstander er borttatt. Ransbestemmelsen inneholder et vilkår om voldsutøvelse, forklarte Risten, og fortsatte:

– Ved vurderingen av saken vil det bli tatt endelig stilling til om hendelsen kan henføres under ransbestemmelsen eller om noen av voldsbestemmelsene vil være aktuelle.

Nå er altså to personer tiltalt for grov vold. Saken skal opp i Oslo tingrett nærmere sommeren.

Det har foreløpig ikke lykkes VG å få en kommentar fra politiadvokat i denne saken.

– Har blitt mer engstelig

I oktober uttalte Brennhovd at det virket som at de som overfalt ham, hadde gjort lignende før. Han sa det var en dørvakt som kom til unnsetning og fikk ham bort fra situasjonen.

– Han reddet meg. Jeg husker bare jeg ble dratt vekk langs asfalten, og etter kort tid kom det masse politi, sa han.

Brennhovd sier i dag at saken har vært en stor påkjenning for ham.

– Det har vært mye frem og tilbake med politiet og turer til psykolog. Jeg har blitt mer engstelig for å være ute blant folk. Nå håper jeg de får straffen de fortjener, også gleder jeg meg til å være ferdig med saken og gå videre.