MODELL: Hailey Baldwin.

Hayley Baldwin forteller: − Liten blodpropp i hjernen

Hailey Baldwin (25), modell og kona til Justin Bieber (28), deler sykehistorie på Instagram.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

TMZ siterte tidligere lørdag anonyme kilder på at Baldwin var innlagt på sykehus og at hun hadde hjernerelaterte symptomer.

Nå forteller 25-åringen selv i skriftlig form på InstaStory at hun er vel hjemme igjen, men at hun har vært på sykehus. Torsdag, mens hun satt og spiste frokost med Bieber, fikk hun et illebefinnende som hun sier minnet om slag.

«Jeg ble fraktet til sykehus, og de fant ut at jeg hadde hatt en liten blodpropp i hjernen», skriver hun.

«Dette forårsaket oksygenmangel til hjernen, men kroppen min hadde sørget for at den (blodproppen, red.anm.) hadde passert på egen hånd, så jeg ble helt fin i løpet av noen timer», forklarer hun.

FORKLARING: Hailey Baldwin delte dette lørdag kveld norsk tid.

Baldwin sier at dette er noe av det mest skremmende hun har opplevd i hele sitt liv, og at hun er svært takknemlig overfor alle legene og sykepleierne som tok seg av henne.

25-åringen, som har nær 42 millioner følgere på Instagram, takker også fans for all støtte.

Hun legger til at hun nå er skrevet ut og er hjemme igjen.