Jon Almaas: - Jeg kunne ha vært mye mer kjærlig

Før synes Jon Almaas at det var greit at folk trodde han var som i «Nytt på nytt», men nå føler han et behov for å vise litt mer hvem han egentlig er. – Mange trodde jeg var en skarp, selvsikker satiriker med svar på alt, men jeg følte meg ikke sånn.

Av Marianne Thorshaug Kristiansen og Live Austgard (foto)