Beskyldes for å ha presset Rebel Wilson

En australsk avis får nå til dels kraftig kritikk for angivelig å ha presset den australske Hollywood-stjernen Rebel Wilson (42) til å innrømme at hun er i et forhold med en annen kvinne.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Det skriver BBC søndag.

Fredag fortalte Wilson på sin Instagram profil at hun hadde trodde hun var på jakt etter en Disney-prins. Men nå hadde hun funnet sin Disney-prinsesse i stedet. Samtidig delte hun et bilde av seg selv og den nye kjæresten, Ramona Agruma som er en kjent og profilert designer av fritidsklær.

Men lørdag skrev en av spaltistene i avisen Sydney Morning Herald at de hadde kjent til forholdet, konfrontert Wilson med opplysningene torsdag og gitt henne en frist på to dager til å kommentere opplysningene.

Avisen nektet for at de på denne måten hadde satt Wilson under press, men det har likevel utløst til dels kraftig kritikk fra LGBTQ-miljøet i sosiale medier.

Kort tid etterpå gikk også avisens redaktør, Bevan Shields, ut og avviste at de hadde satt Rebel Wilson under noen form for press.

– Alt vi gjorde var å stille noen spørsmål, sier Shields

Selv svarer Rebel Wilson slik på twitter:

– Det er en vanskelig situasjon å være i, men jeg prøver å takle det så anstendig som mulig.

For Rebel Wilsons vedkommende utløste instagram-oppdateringen nærmest et skred av sympatierklæringen og lykkønskninger.

Rebel Wilson ble for alvor kjent da hun kapret rollen som «Fat Amy» i «Pitch Perfect»-filmene. Siden den gang har hun gjort stor suksess i flere andre komedier, som «Bridemaids», «How To Be Single» og «The Hustle». I tillegg har hun nærmere elleve millioner følgere på Instagram.