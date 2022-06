Prinsesse Ingrid Alexandra i bursdagstale: − Føler meg veldig heldig

Prinsessens 18-årsdag markeres på Deichmans hovedbibliotek i Bjørvika nesten fem måneder etter hun fylte år.

Regjeringen var vertskap for arrangementet, som hadde en prislapp på om lag 3,7 millioner kroner.

Ungdommer fra hele landet var invitert, sammen med kongefamilien, regjeringen, kulturpersonligheter, forskere, idrettsutøvere og andre, som har utmerket seg på sine områder.

Like før klokken 18.30 ankom de første medlemmene av kongefamilien. De ble ønsket velkommen av Oslos ordfører Marianne Borgen, statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Først ute var prinsesse Astrid, etterfulgt av nyforlovede prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett.

Kronprins Haakon og Mette Marit kom like før bursdagsbarnet prinsesse Ingrid Alexandra, som kom sammen med halvbror Marius Borg Høiby og lillebror prins Sverre Magnus.

Sist ute var kong Harald og dronning Sonja.

Det Norske Jentekor sang for kongefamilien idet de var på vei inn til festen på Deichman, før statsministeren fulgte bursdagsbarnet inn i biblioteket.

Info Dette står på menyen Purreløk, lysing og mørk sjokolade er blant ingrediensene på regjeringens festmiddag for Ingrid Alexandra: Til forrett serveres bakt purreløk med sjøsalat, ørretrogn, hasselnøtter og røkt rømme.

Hovedretten er lysing med sjy av tomat og estragon med pommes Anna, østerssopp, fennikel og spinat.

Til dessert serveres mørk sjokolade og mascarponekrem med bringebærsorbé, gelé og friske bær.

Det serveres også kaffe, samt to viner: Albariño Albamar, en spansk vin fra 2020, og Le Fouleur Bourgogne, en fransk vin fra 2016. (NTB) Vis mer

Prinsessen: - Føler meg veldig heldig

– Jeg vil gjerne starte med å si tusen takk for denne feiringen, sa prinsesse Ingrid Alexandra i sin tale.

– Takk til alle som har bidratt til å gjøre denne kvelden en opplevelse både for meg og for de som er her i dag. Jeg vil takke alle som har reist fra hele landet, fortsatte hun.

Hun sa at hun er takknemlig for at feiringen kan finne sted på Deichman, hvor hun har vært flere ganger tidligere.

– Jeg føler meg veldig heldig som har vokst opp i et land der vi har tillit til hverandre. Tillit skapes av oss alle i fellesskap. det er jeg glad for at jeg deler med dere som her i dag og alle som bor i Norge, sa hun.

Prinsessen fikk stående applaus fra salen.

Støre: – Historisk

Før middagen holdt statsminister Jonas Gahr Støre tale til prinsessen.

– Da du ble født en råkald dag i januar for 18 år siden, fortalte din stolte far at det var det vakreste og flotteste pikebarnet i verden. Det er ikke helt uvanlig at stolte fedre bruker slike ord om sine barn, jeg gjør også det, sa Støre.

– Men til forskjell fra alle de andre vakre barna som ble født 21. januar 2004, var din fødsel toppsak i nyhetene. Du ble født som den første kvinnelige tronarving i kongerikets historie. Nå har du passert 18 år og er myndig. Det er historisk, fortsatte han.

Han trakk frem de store globale hendelsene de siste årene, som coronapandemien, krigen i Ukraina, energikrisen i Europa, sultkrisen og klimakrisen.

– Det er en urolig tid å bli mynidg i. Men i urolige tider har nasjonen lært å kjenne et kongehus som nettopp har vist hvordan det er å gå inn i sin tid. Det har forstått sin rolle som samlende og inkluderende, sa Støre.

Han trakk frem at prinsessen har en verdifull arv å ta vare på.

– Du går inn i rekken av mange sterke kvinner som har formet Norge. Men du skal gjøre det på din måte og jeg er trygg på at den blir klok, sa Støre.

– Et forbilde

Statsrådene var først ute til feiringen. Fra klokken 17.10 ankom landbruksminister Sandra Borch, etterfulgt av justisminister Emilie Enger Mehl.

– I dag skal vi feire prinsessens myndighetsdag. På grunn av corona er regjeringens fest til prinsessen utsatt til i dag, men nå skal det endelig skje. Det tror jeg blir en flott og minnerik kveld, sa kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen til VG.

– Jeg synes det er flott at vi har en så fantastisk tronarving som H.K.H. prinsesse Ingrid Alexandra er. Og jeg gleder meg til å høre talen hennes i dag. Jeg synes hun fremstår på en utrolig moden, voksen og fin måte, med gode verdier. Hun er definitivt et forbilde, fortsatte hun.

Flere titalls skuelystne hadde møtt opp utenfor sperringene for å se gjestene ankomme festen.

Like etter klokken 18.00 ankom Jonas Gahr Støre og kona Marit Slagsvold, etterfulgt av Trygve Slagsvold Vedum og kona Cathrine Wergeland.

– Håper hun får lappen

Marie Ulven, kjent under artistnavnet «Girl in Red», var også på gjestelisten torsdag. Hun delte bord med blant andre prinsesse Ingrid Alexandre, kong Harald og statsministeren.

– Hvordan husker du din egen 18-årsdag?

– Da jeg ble 18, kjøpt jeg alkohol og tok det med opp på rommet og trodde jeg kunne drikke det der. Så sa mamma: «Du bor fortsatt hos meg, det får du ikke lov til». Så det å bli 18 år er egentlig ikke så stas, sa Marie Ulven til VG.

Ulvens høydepunkt med å bli 18 år var å ta førerkortet.

– Så jeg håper hun får lappen og kan kjøre rundt omkring. Og kjøre fra sikkerhetsvaktene, sa hun.

I tillegg til selve måltidet og gjestene, skulle musikk og andre kulturinnslag sette søkelys på kongehusets plass i dagens moderne og mangfoldige Norge.

Deichmans hovedbibliotek var stengt for anledningen, noe som er blitt møtt med kritikk internt og utenfra.

I tillegg til feiringen torsdag, arrangerer slottet gallamiddag fredag med flere kongelige på gjestelisten.

Ingrid Alexandra fylte 18 år 21. januar, men feiringen måtte settes på vent på grunn av pandemien.

