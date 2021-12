BOLIGEIER: Hanna-Martine er en kjent influencer og Youtuber. Nå venter en førjulstid med pappesker.

Hanna-Martine og kjæresten har kjøpt sin første leilighet: − Gleder oss enormt

Youtuber Hanna-Martine Slåttland Baller (22) og kjæresten blir samboere etter at de at har kjøpt leilighet i hovedstaden.

Av Siri Berge Christensen

Publisert: Nå nettopp

– Vi er så glade for at vi endelig har kjøpt drømmeleiligheten, og vi gleder oss enormt mye til å flytte inn, skriver Baller i en sms.

I en Youtubevideo kunne hun denne uken avsløre leilighetskjøpet, og samtidig røpe at de har overtagelse i midten av desember.

Til VG forteller hun at denne julen derfor blir full av pappesker og flyttelass.

– Men det er ingenting som føles mer riktig. Jeg har virkelig manifestert og visualisert dette i flere år, og endelig har vi kjøpt vår egen leilighet, fortsetter hun.

Hun ønsker ikke å si nøyaktig hvor de har kjøpt, men sier at det er i Oslo.

BLIR SAMBOERE: Baller avslørte i februar at hun hadde fått seg kjæreste, og nå har de kjøpt leilighet sammen. Hun har tidligere uttalt at han ikke ønsker å være en offentlig person.

Kjøpte to timer etter visning

I nevnte Youtubevideo har Baller delt med sine 104.000 abonnenter om det «uvanlige» leilighetskjøpet.

Hun forteller at hun i slutten av november dro på en visning alene uten kjæresten. Da hun var ferdig møtte hun tilfeldigvis en mann på parkeringsplassen. Han fortalte at han skulle selge en leilighet, og at hun sammen med pappaen og søsteren kunne ta en titt på den om de ville.

– Den var så fin. Den hadde helt perfekt størrelse, balkong, det var den etasjen vi ville ha og de rommene vi ville ha. To soverom, det var nyoppusset bad og kjøkken, det var malt fint og alt var perfekt.

50 minutter senere la de inn et bud. Og kort tid senere, mer eksakt to timer etter den første visningen, godtok kjøperen budet til Baller og kjæresten.

– For meg er dette min største drøm om å kjøpe min egen leilighet, eller vår egen leilighet, sier hun i videoen.

Mystisk kjæreste

Det var i ferburar i år at Baller avslørte at hun hadde fått seg kjæreste.

Siden den gang har hun delt flere bilder av han på sine sosiale medier, uten å vise ansiktet hans – eller avsløre navnet hans.

Baller har tidligere uttalt at han ikke ønsker å være en offentlig person, og at navnet hans derfor holdes privat.

Med 104.000 faste abonnenter på sin YouTube-kanal og 161.000 Instagramfølgere, har Hanna-Martine Slåttland Baller blitt et kjent navn for mange. I 2020 var hun også med på Farmen Kjendis.

Under årets Vixen Awards var hun nominert til å vinne hele fire kategorier.

Hun har tidligere vunnet priser for å være et godt forbilde for barn, og er blant de mest populære Youtuberne i aldersgruppen 15–18 år, ifølge Medietilsynets undersøkelse fra 2018.