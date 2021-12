TRENINGSBLOGGER: Økonomisk opptur for Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand.

Skattelistene: «Funkygine» økte – Isabel Raad og Sophie Elise Isachsen tjente mindre

Mens Isabel Raad og Sophie Elise Isachsen gikk ned i inntekt i fjor, fortsetter Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand å øke.

Ligningstallene for 2020 er klare. De viser sprik i inntekten til Norges største influencere.

Treningsprofil og programleder Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand (32) håvet inn litt over 4,2 millioner i 2019. Hun holder seg på det høye nivået og økte i 2020 med 54.000 kroner. Med det lander Funkygine på over 4,270 millioner inntjente kroner i fjor.

Funkygine plasserer seg som nummer to på listen over de som tjente mest i fjor, under Julie Varner (28), som topper influencer-oversikten med over 25 millioner kroner. Varner er datter av Petter Varner som eier Varner-gruppen med broren sin Joakim Varner. 28-åringen toppet listen også i fjor.

TOPPER LISTEN: Julie Varner, her på Costume Awards i fjor.

Jørgine Massa Vasstrand har det siste tiåret vært en av landets største bloggere og influencere. Hun og familien har også sin egen TV-serie, i tillegg til at hun har deltatt i flere andre TV-produksjoner og gitt ut flere bøker. Hun er i disse dager høygravid og venter barn nummer fire.

Minker

Sophie Elise Isachsen (26) hadde en liten nedgang fra 2017–2018, men i 2019 kunne influenceren skilte med nær 4,2 millioner kroner i inntekt, og fikk sitt beste økonomiske år. I år går hun ned igjen.

INFLUENCERE: Isabel Raad og Sophie Elise Isachsen er blant Norges mest kjente i sin bransje.

Ifølge Nettavisen tjente Sophie Elise, aktuell som programledervikar i «God Kveld Norge» og på nyåret deltager i «Farmen kjendis», 2,6 millioner kroner i fjor, noe som må sies å være en kraftig nedgang fra året før.

Isabel Raad (27), kjent også fra sitt eget realityshow «Isabel», tjente i 2019 drøyt tre millioner kroner, som innebar en økning på nesten to millioner kroner fra 2018. Nettavisen kunne allerede for en måned siden melde at Raad i 2020 tjente 2,3 millioner kroner.

Altså har Raad gått ned 700.000 kroner i inntekt på ett år.

En som også har gått ned er Caroline Berg Eriksen (34). Hun sto i 2019 oppført med 540.854 kroner i inntekt, men nå lyder tallet på 263.587 kroner.

TV-STUNT: Caroline Berg Eriksen, her under «Norges nye megahit» på TV 2, der hun nylig røk ut.

Også Kristin Gjelsvik (35) har hatt nedgang, fra litt over 1.9 millioner kroner i inntekt i 2019, til litt over 930.000 i 2020.

Eveline Karlsen (29) tjente 935.000 kroner i fjor. Det er en ørliten nedgang fra året før, da hun gjorde et skikkelig hopp og håvet inn over én million kroner.

VANT: Eveline Karlsen med diplomet for «Årets business» under Vixen Awards i oktober.

Anniken «Annijor» Jørgensen (25) står i 2020 oppført med en inntekt på i overkant av én million kroner. Det er en nedgang på nærmere en halv million fra året før.

For Camilla Pihl (43) har det gått motsatt vei. Hun har økt fra 2,1 millioner kroner i 2019 til over 3,1 millioner i 2020.

Selskapene til mange influencere seiler i medvind, selv om inntekten de tar ut er lavere. VG skrev i juli om at aksjeselskapet Sophie Elises AS i fjor hadde en inntekt på nær 8,6 millioner kroner, noe som utgjør en økning på om lag 1,7 millioner kroner millioner fra året før.

Tall fra Brønnøysundregistrene viser for øvrig at Sophie Elise i fjor tok ut et utbytte på 3,5 millioner kroner fra selskapet, halvannen million mer enn i 2019. I tillegg har hun tatt ut i overkant av 700.000 kroner i lønn.

VG omtalte i mai i år at også Funkygine ledet selskapet sitt, Nordic Lifestyle, til rekordår i 2020 – med 8,6 millioner kroner inn.

Selv om Isabel Raad fikk lavere inntekt i fjor enn i 2019, fikk aksjeselskapet hennes Isabel Raad AS en solid opptur i 2020. Selskapet omsatte for over 4,8 millioner kroner i 2020, noe som er en økning på over 1,5 millioner kroner fra året før.

Selskapet Eveline Karlsen hadde også et knallår i 2020 med inntekter på nær syv millioner kroner, meldte TA i sommer.