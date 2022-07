FRI: Britney Spears fikk medhold av en dommer, og slipper å møte i høring mot sin far.

Britney Spears slipper å møte i retten

Britney Spears (40) trenger ikke å bli utspurt av farens advokater i den pågående saken mellom de to partene.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Onsdag bestemte en dommer at Britney Spears slipper å møte til høring i vergemålsaken.

Britney fikk sitt vergemål opphevet i november i fjor. I ettertid har de to sidene vært i strid om blant annet advokatutgifter og andre kostnader knyttet til det 13 år lange vergemålet.

I begynnelsen av juni ba Jamie Spears retten om at datteren hans skulle til høring i saken. Spears er anklaget for blant annet å spionere på datteren under vergemålet han holdt over henne i flere år, melder TMZ.

Jamies advokat argumenterte for at klienten ikke kunne forsvare seg mot anklagene fra datteren, uten å få muligheten til å spørre ut Britney under ed.

Noen av anklagene mot Jamie Spears handler om at Britney skal ha blitt tvunget til å gi en større mengde blod til medisinsk behandling, ha blitt tvunget til å delta i terapi, i tillegg til at hun ikke skal ha hatt lov til å eie smertestillende.

Flere av disse anklagene har Britney postet på nett og skal være omtalt i hennes kommende memoarer.

Dommeren sa i sin forklaring at Jamie Spears kan finne den informasjonen han trenger for å forsvare seg i saken fra andre kilder.

Jamie Spears er beskyldt for å ha brukt overvåkningsutstyr for å spionere på sin egen datter mens han var hennes formynder.

Det skal blant annet blitt tatt hemmelige lydopptak fra soverommet hennes.

Faren nekter derimot for å ha spionert på datteren, og uttaler at påstandene er «falske».

Etter at Britney fikk vergemålet opphevet i november i fjor, har hun giftet seg på nytt.