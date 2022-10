STJERNEPAR: Gisele Bundchen og Tom Brady under en galla-feiring i New York i mai 2017.

Tom Brady og Gisele Bündchen skilles: − Vokst fra hverandre

Stjerneparet Tom Brady og Gisele Bündchen melder at de skal skilles.

– Med mye takknemlighet for tiden vår sammen, har Tom og jeg i enighet valgt å fullføre skilsmissen vår, skriver Gisele Bündchen på Instastory.

– Beslutningen om å avslutte et ekteskap er aldri lett, men vi har vokst fra hverandre, og selv om det selvfølgelig er vanskelig å gå gjennom noe som dette, føler jeg meg velsigneet for tiden vi har hatt sammen og ønsker Tom det beste alltid.

Blant annet TMZ og People meldte fredag ettermiddag om skilsmissen.

Kort tid etterpå bekreftet paret nyheten selv på Instastory.

– Vi er velsignet med vidunderlige barn som vil fortsette å være i sentrum av vår verden på alle måter. Vi vil fortsette å jobbe sammen som foreldre for og alltid forsikre at de mottar all kjærlighet og oppmerksomhet som de fortjener, skriver Brady.

– Vi kom til beslutningen om å avslutte ekteskapet vårt etter nøye vurdering.

Paret skal ha nådd et forlik som avslutter ekteskapet deres, og skal ifølge flere medier søke om skilsmisse i dag, fredag.

Anonyme kilder forteller TMZ at advokater for både Bundchen og Brady har jobbet med en mekler for å løse eiendomsoppgjøret, og de skal ha kommet til enighet.

LYKKELIGERE TIDER: Gisele Bündchen gir sin ektemann Tom Brady et kyss etter at han sammen med laget sitt Tampa Bay Buccaneers slo Kansas City Chiefs i Super Bowl i februar 2021.

People melder at begge offisielt vil søke om skilsmisse i Florida fredag.

Nyheten om bruddet kommer etter meldinger i amerikanske medier om trøbbel i paradis for paret.

Tom Brady (45) er en kjent amerikansk fotballspiller. Han er i dag quarterback for Tampa Bay Buccaneers.

Gisele Bündchen (42) er en brasiliansk supermodell. Hun har vært en av de best betalte modellene i verden.

Paret giftet seg i 2009.