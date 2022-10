Gisele Bundchen og Tom Brady skal skilles.

Medier: Tom Brady og Gisele Bundchen skal skilles

Flere amerikanske medier melder at stjerneparet skal skilles.

Det melder blant annet TMZ og People.

Paret skal ha nådd et forlik som avslutter ekteskapet deres fredag, og skal ifølge flere medier søke om skilsmisse i dag.

Anonyme kilder forteller TMZ at advokater for både Bundchen og Brady har jobbet med en mekler for å løse eiendomsoppgjøret, og de skal ha kommet til enighet.

People melder at begge offisielt vil søke om skilsmisse i Florida fredag.

Nyheten om bruddet kommer etter meldinger i amerikanske medier om trøbbel i paradis for paret.

Tom Brady (45) er en kjent amerikansk fotballspiller. Han er i dag quarterback for Tampa Bay Buccaneers.

Gisele Bundchen (42) er en brasiliansk supermodell. Hun har vært en av de best betalte modellene i verden.

Paret giftet seg i 2009.