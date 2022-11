DREPT: Kirshnik Khari Ball, bedre kjent som rapperen Takeoff fra gruppen Migos, ble 28 år gammel.

Migos-drapet: Politiet knytter ikke Takeoff til noe kriminelt

Rapperen Takeoff fra gruppen Migos ble skutt og drept på en privat fest i Houston natt til tirsdag. En ny video viser en krangel i forkant av skuddene.

I videoen som TMZ har publisert, kan man se både Quavo og Takeoff fra gruppen. Tilsynelatende foregår en relativt mild krangel som Quavo er involvert i, før det plutselig utbryter kaos, og det blir avfyrt flere skudd. I krangelen blir det blant annet referert til basketball.

28 år gamle Takeoff, hvis egentlige navn er Kirshnik Khari Ball, ble skutt og drept utenfor en bowlinghall i sørstatsbyen Houston i Texas. To andre personer skal også ha blitt skadet, men tok seg selv til sykehus.

Politiet etterlyser nå tips fra de som var til stede. Noen av de rundt 40 personene som var til stede på den private festen, vet hvem som avfyrte skuddene, sier politiet.

– Vi kommer til å finne den som er ansvarlig, sier Finner.

Offset, Quavo og Takeoff fra rapgruppen Migos ankommer Met-gallaen i mai 2018.

Minst to personer har avfyrt skudd, men politiet tror ikke at avdøde har gjort noe kriminelt, opplyser politiet på en pressekonferanse tirsdag kveld norsk tid.

– Vi har ingen grunn til å tro at han var involvert i noe kriminelt da det skjedde, sier politisjef Troy Finner.

– Han blir beskrevet som fredfull, kjærlig og som en fantastisk underholder, sier Finner.

Migos har vært en av verdens største rapgrupper de siste årene og er kjent for sanger som «Bad and Boujee» og «Versace» og en rekke andre hits som har vært topp 10 på Billboard-listen. De har vunnet Grammy for beste rapalbum for «Culture» i 2017.