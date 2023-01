HØYE UTGIFTER: Lisa Marie Presley brukte nær en million kroner i måneden, viser nye opplysninger.

Lisa Marie Presley: Forbruk på 910.000 kroner i måneden

Lisa Marie Presley slet med å holde orden på økonomien før sin død.

Elvis Presleys eneste barn døde sist torsdag, bare 54 år gammel. Ifølge TMZ fikk hun to ganger hjertestans etter at hun ble lagt i koma på sykehuset og livet sto ikke til å redde.

Nå kommer det frem nye opplysninger som taler for at Lisa Marie Presley også hadde økonomiske bekymringer før sin død.

Blant annet skal hun ha hatt et månedlig forbruk på 92.000 dollar (910.000 norske kroner), til tross for at hun hver måned mottok 104.000 dollar (drøyt en million norske kroner) fra Elvis Presley Enterprises.

Dette er tall som er hentet ut av The Blast, og som Presley før jul måtte legge frem i forbindelse med foreldrerettssaken for tvillingene Harper og Finley (14) som hun har sammen med eks-mannen Michael Lockwood.

Her oppga Lisa Marie Presley dessuten at hun hadde drøyt 940.000 kroner i kontanter og rundt syv millioner kroner i verdipapirer som aksjer og obligasjoner.

Store tall, tenker du kanskje, men Presley oppga samtidig at hun skylder nær ti millioner kroner til de amerikanske skattemyndighetene.

MISTET MOR: Her poserer Lisa Marie Presley mellom tvillingene Finley og Harper under en galla i 2017. Riley Keough står til venstre.

Lisa Marie Presley arvet sin fars forretningsimperium, Elvis Presley Enterprises, på sin 25-årsdag i 1993. Ifølge New York Post var verdien på arven nær en milliard kroner.

Slik hadde det ikke alltid vært. Da Elvis døde i 1977 var forretningsimperiet i store, økonomiske vanskeligheter, men Elvis’ enke - og Lisa Maries mor - Priscilla Presley tok grep om forretningene, forvandlet familiehjemmet Graceland i Memphis til en turistattraksjon og snudde dårlige tider til gode.

Det har siden vært flere rettssaker knyttet til Lisa Marie Presleys eierskap i Elvis Presley Enterprises.

Lisa Marie Presley hadde fire barn. Foruten de 14 år gamle tvillingene har hun datteren Riley Keough på 33, mens sønnen Ben tok sitt eget liv i 2020, 27 år gammel.