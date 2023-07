I OSLO: Lil NasX med to politibetjenter i Oslo.

Lil Nasx med bilde av norsk politi

Den amerikanske rapperen har lagt ut bilde av seg selv med norsk politi samtidig som Oslo-politiet meldte om fire på elsparkesykkel inne i Festningstunnelen.

Politiet meldte før midnatt at fire personer på sparkesykkel har forvillet seg inn i Festningstunnelen.

De hadde brukt store deler av veibanen slik at vegtrafikksentralen måtte stenge østgående felt.

– Ja, det var noen som hadde tatt noen dårlige valg, sier operasjonsleder Vidar Pedersen til VG.

– De fortalte at de hadde fulgt GPS. De hadde også krysset veien inne i tunnelen, men la seg helt flate da patruljene kom. Vi følger ikke opp saken.

– Stemmer det at det er en amerikansk rapper dette?

– Jeg har hørt det er en rapper som har lagt ut noe på instagram, men det aner jeg ikke noe om. Personallia ble ikke tatt, og politiet følger ikke opp saken. De skjønte det de hadde gjort ikke var lurt, og la seg helt flate.

Rapperen Lil NasX skal spille på Slottsfjellfestivalen i Tønsberg i morgen.

I natt har han lagt ut bilder på instagram inne i en tunnel, med norsk politi i bakgrunnen.

Han har også lagt ut et bilde hvor han poserer med to politibetjenter hvor det later til å være god stemning.

Det var i desember i fjor det ble kjent at Lil Nas X var klar for Slottsfjell-festivalen. Artisten fikk sitt store gjennombrudd i 2019 med «Old Town Road», som lå 19 uker på topp i USA.