«Britain’s got Talent»-kjendisen åpnet opp under lørdagens finalesending.

Delte helseutfordring i finaleshow

62 år gamle Susan Boyle dukket lørdag opp på finalesendingen til «Britain’s got Talent». Der delte hun en personlig melding med publikum.

Susan Boyle ble for 13 år siden kjent over natten, etter hun deltok i «Britain’s got Talent». Der sang hun I Dreamed a Dream fra musikalen Les Misérables, til stor furore fra publikum og dommerpanelet.

62-åringen har åpent delt at hun er på autismespekteret, og at diagnosen har gjort livet i offentligheten vanskelig for henne. Derfor har hun de seneste årene trukket seg tilbake.

Da hun dukket opp på finalesendingen, som norske Viggo Venn for øvrig vant, uttrykte Boyle at hun var glad for å stå på scenen igjen. Samtidig kom hun med en personlig avsløring.

– Det føles fantastisk å være her. Det er ekstra spesielt for meg, fordi i april fikk jeg et lite slag. Jeg har kjempet for å komme meg tilbake på scenen, og nå er jeg her, sa hun.

Utover det, delte hun ingen detaljer.

– Susan, vi skylder deg så mye. Jeg visste at du ikke hadde det bra, men hvis det var noen som skulle komme tilbake, så var det deg. Det ville ikke vært det samme uten deg, sa dommerlegenden Simon Cowell etter avsløringen.

