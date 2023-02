PROGRAMLEDER: Andreas TIX Haukeland er spent på sesong to av «Paradise», og gleder seg til å spille inn en ny sesong.

TIX etter «Paradise»-seerfall: − Var litt for forsiktig

Programleder Andreas «TIX» Haukeland anerkjenner noe av kritikken mot nye «Paradise», men sier han ser veldig lyst på fremtiden til realitykonseptet.

Mandag 20. februar har en ny sesong av «Paradise» premiere på Viaplay. Sesongen er nummer to i rekken etter at «Paradise Hotel» ble skrotet.

Ifølge VGs opplysninger har ikke Viaplay vært fornøyd med seertallene til den første sesongen, og etter at det har vært betydeligere mindre interesse for sesong én enn de tidligere sesongene av «Paradise Hotel» har de tatt grep.

Tilbakemeldingene kanalen fikk fra seerne var at det har vært «for lite drama», og at det innimellom hadde vært «kjedelig».

I forbindelse med pressedagen til sesongen to snakket VG med programleder Andreas «Tix» Haukeland.

– Hva syns du om den første sesongen?

– Ja, hva kan jeg si om det. Jeg synes man var litt for forsiktig.

De store endringene ble varslet i 2021 etter at en svensk sesong av «Paradise Hotel» fjernet fra strømmetjenesten som følge av at to deltagerne sa de ble utsatt for overgrep under innspillingen.

Endringene kom også etter at Viaplay i fjor valgte å fjerne den norske sesongen, da vinneren, Markus Grønberg, ble dømt til fengsel for voldtekt av en mindreårig jente.

Grønberg dro på innspilling samtidig som han var under etterforskning.

– Sett i lys av historikken til «Paradise», og særlig det som skjedde de to siste årene i Sverige og Norge så skjønner jeg det dritgodt – og jeg synes det var helt riktige grep å ta, sier Haukeland.

Men de drastiske grepene fikk altså konsekvenser som blant annet gikk utover seertallene.

– Når man skal fronte et nytt realitykonsept som er basert på på egentlig akkurat det samme, så må man gjøre såpass harde grep at det ser ut som et nytt konsept. Så gjør man justeringer underveis.

– Jeg har sett litt på den første sesongen som en slags prøveprosjekt. Det er der man begynner, så kommer «Paradise» til å utvikle seg mer og mer.

VG har bedt Viaplay om en kommentar i forbindelse med denne saken. Programredaktør Marius Rønnekleiv sier følgende i en uttalelse:

– Vi gleder oss til en ny sesong av Paradise, som byr på enda mer humor, kjærlighet og dramatikk. Viaplay-seertall kommenterer vi ikke, men Paradise har engasjert norske seere i snart 15 år og jeg tror at både gamle og nye fans vil elske årets utgave.

Bekrefter sesong tre

Til tross for at de to første sesongene ble spilt inn rett etter hverandre, mener Haukeland at de er ganske forskjellige.

– Underveis i produksjonen, gjør man jo justeringer når man ser hva som funker og ikke funker. Jeg tenker at sesong to minner mer om gamle «Paradise». Det er litt mer action og intriger, og litt mer romanser – som man trenger.

– Det er ganske mye mer konflikter i sesong to, litt på grunn av casten. Nå vet eg ikke hvordan ting er klippet, men det var spennende å følge med på fra utsiden.

Haukeland synes det har vært gøy å være med på utviklingen av det nye konseptet, og han gleder seg til fortsettelsen.

I desember skrev VG at produksjonen er i gang med å skaffe deltagere til en ny sesong, og nå kan Haukeland bekrefte at det blir en sesong nummer tre.

– Vi har fått «go» på sesong tre. Jeg har sett utviklingen til de tre sesongene bak kulissene, og det er litt derfor det er vanskelig når folk spør meg om sesong en. For jeg vet hvordan sesong to og tre er, og sesong tre er jeg dritspent på.