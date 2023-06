Girl in Red etter turné med Taylor Swift: − Høydepunkt i livet

Norske Girl in Red avslutter turneen med Taylor Swift med å poste et bilde av de to.

«Jeg elsker Taylors musikk, og å være en del av denne ikoniske turneen er et høydepunkt i livet» skriver Marie «Girl In Red» Ulven (24) på Instagram.

«Tusen takk»

På bildet holder Swift hånden rundt Hortenjenta. De begge smiler.

Girl In Red har vært oppvarmingsartist for Swift på til sammen åtte konserter i hennes «Eras Tour».

På Instagram sin historiefunksjon skriver hun at gårsdagens konsert var den siste.

«Det kuleste som noen gang har skjedd med» skriver hun.

I et intervju med VG tidligere i juni innrømmet artisten at hun kjente på nervene før hun varmet opp en armé av Taylor Swift-fans i Chicago.

Der spilte hun for over 60.000 mennesker og ble samtidig hyllet av Taylor Swift.

Swift har nemlig tidligere gått ut i sine sosiale medier og rost Girl In Reds debutalbum, «If I Could Make It Go Quiet».

Marie Ulven har siden hun slapp sine første låter fem år tilbake tatt posisjon som et globalt ikon for LGBTQ+, og «Do you listen to Girl In Red?» er nå velkjent kodespråk for å spørre noen om de er skeive.

