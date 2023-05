2019: Kourtney (t.v.) og Khloe Kardashian på People's Choice Awards i Los Angeles.

Oppgitt Khloe Kardashian: − Ja, jeg vet at likheten er skremmende

Khloe Kardashian (38) er lei av å bli forvekslet med storesøster Kourtney Kardashian (44).

«Dere som ikke kan se forskjell på Kourtney og meg, dette er til dere», skriver Khloe på InstaStory natt til tirsdag norsk tid.

I en rekke bildeposter presiserer en sarkaastisk og ironisk Khloe hva som skiller henne og hennes seks år eldre søster utseendemessig.

«Jeg forstår fullt og helt at vi ser ut som identiske tvillinger, men forhåpentlig vil denne presentasjonen hjelpe», skriver Khloe – som forklarer at hun har levd med denne forvirringen fra publikum i over 20 år.

Tydeligvis toppet det seg nylig.

«Særlig til dere som ropte «Kourtney, Kourtney» da jeg passerte dere, hør her», lyder det fra 38-åringen.

SKJERMBILDER: Noen av Khloes hjertesukk.

Khloe opplyser at en god huskeregel er at Kourtney 99 prosent av tiden er brunette, mens hun selv 99 prosent av tiden er blond.

Over et bilde av søsteren skriver Khloe humoristisk:

«Hun er ganske så fantastisk, nydelig og hysterisk, så jeg skjønner at folk forveksler oss.»

Khloe opplyser også at det kan hjelpe å vite at Kourtney er veldig liten, mens hun selv er 178 cm høy.

«Så selv om vi står ved siden av hverandre, og skjønnheten vår fremstår som prikklik, taler høydeforskjellen for seg.»

REALITYKJENDIS: Khloe Kardashian på the CFDA Fashion Awards i New York i november i fjor.

Khloe deler også et bilde av seg og alle sine fire søstre – også Kim Kardashian (42), Kendall Jenner (27) og Kylie Jenner (25).

«Ja, jeg vet at likheten er skremmende. Men dette er meg», skriver hun med en pil over eget hode.

Khloe sier at hun ikke overdriver når hun sier at forvekslingen skjer på daglig basis.

Blant annet skal Elvis-kopien som viet Kourtney og Travis Barker (47) i fjor, ha blingset. Han skal ha kalt bruden for Khloe.

Skulle det fortsatt være forvirring, kan denne VGTV-reportasjen hjelpe: