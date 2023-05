DØMT: Den amerikanske skuespilleren Danny Masterson ble onsdag funnet skyldig i to av de tre voldtektsanklagene mot ham.

«That '70s Show»-stjernen dømt for voldtekter

Den amerikanske skuespilleren Danny Masterson ble onsdag funnet skyldig i to av tre voldtektsanklager mot ham.

Det skriver blant andre kjendisnettstedet TMZ og Variety.

Masterson ble i 2020 tiltalt for å ha voldtatt tre kvinner, i perioden 2001–2003.

Ifølge Variety ble ikke juryen enige om den tredje og siste voldtektsanklagen.

Masterson risikerer nå en dom på 30 år til livstid i fengsel, etter å ha blitt funnet skyldig i de to anklagene, skriver Variety.

Kort tid etter at dommen ble lest opp, gikk et hørbart gisp fra Mastersons familie, som satt blant publikum, skriver Los Angeles Times.

Anklagene mot skuespilleren ble først fremsatt for mange år siden, før det ble blåst nytt liv i dem i kjølvannet av Harvey Weinstein-skandalen i 2017.

Det seksuelle misbruket skal ha skjedd mens Danny Masterson spilte den populære karakteren Steven Hyde i «That ’70s Show».

Mastersons ex-kjæreste, skuespillerinne Bobette Riales, har også fremsatt påstander om å ha blitt voldtatt henne mer enn en gang.

TV-stjernen har hele tiden hevdet sin uskyld.