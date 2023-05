SLUTTER: Den kjente programlederduoen Holly Willoughby og Philip Schofield går hver til sitt etter at Schofield erklærte at han slutter lørdag ettermiddag.

Slutter etter 20 år på skjermen

Den populære programlederen Philip Schofield (61) slutter etter 20 år i britiske morgenshowet «This Morning».

Det melder blant annet The Guardian.

Programlederparet Philip Schofield og Holly Willoughby (42) har hatt stor suksess med morgenshow «This Morning», hvor de er kjent for deres humoristiske programlederstil og gode kjemi.

På TikTok har radparet 127 millioner visninger med hashtagen «#hollyandphil».

Ifølge The Guardian slutter Schofield på grunn av en pågående splid mellom han og programlederpartner Willoughby.

– Jeg forstår at ITV (kanalen som sender programmet red.anm.) har bestemt at den nåværende situasjonen ikke kan fortsette. Jeg har sagt meg enig i at jeg trapper ned fra programlederrollen, sier han ifølge en pressemelding lørdag ettermiddag, skriver Sky News.

– Jeg ønsker å takke alle som har støttet meg, spesielt This Morning sine seere, står det videre.

ER MED VIDERE: The Guardian skriver at Schofield fortsatt er ansatt hos TV-kanalen.

Schofield har ledet morgenprogrammet i mer enn 20 år, og han og Holly Willoughby har delt programlederrollen i 13 av disse.

Willoughby fortsetter som programleder i morgenshowet, og vil ha flere programledererstattere med seg ved sin side de kommende ukene.

