Trevor Noah gir seg i The Daily Show

Etter sju år i stolen på det amerikanske humorshowet melder komikaren at han no gir seg.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Han var nærmast ein ukjend komikar da han tok over etter Jon Stewart i 2015, som då hadde leia programmet i heile 15 år.

I eit opptak frå innspeling torsdag, takkar han publikum.

– Eg hugsar da vi starta, så mange meinte eg var eit vanvitig val. Eg meiner framleis at det var eit sprøtt val, denne tilfeldige afrikanaren, seier han i opptaket.

– For ei reise det har vore. Heilt fantastisk, legg han til.

Sidan 1996

Til trass i å vere mindre kjent då han starta har Noah markert seg i det direktesende studiobaserte satireprogrammet.

The Daily Show har gått på Comedy Central sidan 1996.

Programmet har fleire gongar blitt nominert til Emmy, men har tapt kvar gong mot HBOs Last Week Tonight med John Oliver, sidan den gong Stewart gav seg.

Noah seier at han vil finne eit riktig tidspunkt, og at han inntil vidare held fram med å vere vert for showet.

– Sjølv om vi ikkje har eit tidspunkt for hans avgang, jobbar vi no i lag om neste trinn. Vi ser framover og gleder oss til neste kapittel i den 25 år lange historia til The Daily Show, skriv nettverket i ei utsegn gjengitt av Deadline.

Mogeleg arvtakar

Variety peikar på fleire potensielle arvtakarar. Deriblant programmet sine satiriske «korrespondentar», som Desi Lydic, Roy Wood Jr., Ronny Chieng, Michael Kosta og Dulcé Sloan.

Jordan Klepper var ei periode vert for «The Opposition», med jamlege bidrag til programmet. Blant anna der han besøker konservative arrangement og stiller deltakarane spørsmål om nasjonens tilstand.

Magasinet peiker også på Lenard McKelvey, betre kjent som Charlamagne Tha God.