GJENFORENT: Kylie Jenner (t.v.) og Jordyn Woods (t.h.) ble sett forlate en restaurant sammen søndag, etter årelange spekulasjoner om vennskapet deres.

Kylie Jenner og Jordyn Woods gjenforent etter utroskapsskandalen

Kylie Jenner (25) og hennes tidligere bestevenninne Jordyn Woods (25) ble i helgen sett sammen i Los Angeles, fire år etter at utroskapsrykter brøt opp vennskapet.

Bilder publisert av tabloidavisen Daily Mail, viser at de to tidligere bestevenninnene sammen forlot en restaurant i Los Angeles søndag. Saken er også omtalt av flere medier, blant annet People og E! Magazine.

Det er første gang de to blir sett sammen offentlig siden vennskapet angivelig tok slutt i 2019, etter utroskapsrykter mellom Jordyn og basketballspilleren Tristan Thompson (32).

Tristan var den gang sammen med Kylie Jenners søster Khloe Karadashian (39), som han også har to barn med.

KJENDISPAR: Tristan Thompson og Khloe Kardashian sammen i Los Angeles i 2019, like før kysset mellom ham og Jordyn Woods ble kjent.

Samme år innrømmet Jordyn i talkshowet «Red Table Talk» med Jada Pinkett Smith, at hun og Khloes daværende kjæreste hadde kysset i løpet av den aktuelle Valentines-helgen, men nektet for at det hadde skjedd noe mer.

– Men det var ikke lidenskapelig. Det var bare et kyss på leppene. Jeg synes ikke han gjorde noe galt heller, fordi jeg tillot meg selv å være i den situasjonen. Når alkohol er inne i bildet, gjør folk dumme ting fordi de blir grepet av øyeblikket, sa hun i intervjuet.

– Jeg vet at jeg ikke var grunnen til at Tristan og Khloe ikke er sammen, men det kan ha gjort det vanskeligere for henne å bli hos ham og det forstår jeg. Men jeg er ikke grunnen, sa hun.

NÆRE VENNER: Hendelsen fikk ekstra oppmerksomhet, ettersom Jordyn Wood (t.h.) var bestevenninnen til Kylie Jenner (t.v.), Khloe Kardashians yngre søster.

Intervjuet skapte offentlig splid, og fikk Khloe til å ta til Twitter:

– Hvorfor lyver du @jordynwoods? Hvis du skal redde deg selv ved å gå ut offentlig istedenfor å ringe meg privat og si unnskyld først, vær i det minste ærlig om historien din. Forresten, du ER grunnen til at familien min brøt opp, skrev Khloe på Twitter like etter Jordens intervju.

I et intervju med Andy Cohen i 2021 sa imidlertid Khloe at hun har tilgitt Jordyn og Tristan for det som skjedde:

– Jeg bærer ikke noe nag mot Jordyn. Folk gjør feil, de lever og lærer. Og jeg tilgir begge parter.

I en episode av «Keeping up with the Kardashians» samme år, gjenforteller Kylie Jenner telefonsamtalen hun hadde med Jordyn etter at kysset ble kjent.

– Du tenkte ikke på True, ikke på Khloe, ikke på meg. Men du tenkte ikke på deg selv heller, se hva du har gjort

Hverken Jordyn eller Kylie har kommentert gjenforeningen eller hva som er status i vennskapet deres i dag.