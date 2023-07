PÅ FERIE: Bilferien til TV-profilen Carsten Skjelbreid tok fort en brå vending da han ble utsatt for det han betegner som en «haglstorm.» Her avbildet ved en tidligere anledning.

Carsten Skjelbreid utsatt for haglstorm: − Mest voldsomme jeg har opplevd

TV-profilen deler sjokkvideo fra ferietur i Italia.

«Årets bilferie stoppet brått etter en hagl-storm ved Gardasjøen. Mest voldsomme naturkreftene jeg har opplevd.»

Slik starter TV-profil Carsten Skjelbreid (51) et Instagram-innlegg han har delt tirsdag. Han befinner seg for tiden på Gardasjøen – et populært ferieområde nord i Italia.

I videoen kan man se at flere ruter og store deler av karosseriet på bilen til Skjelbreid er knust.

«Tankene går til de som ble enda hardere rammet av dette. Vi var heldige som var innendørs da uværet var på sitt verste, og knust karosseri og knuste bilruter kan fikses», skriver han.

VG har vært i kontakt med Carsten Skjelbreid. Han forteller at han den siste måneden har vært på bilferie sammen med kona Tonje og barna Victoria og Edvard.

– Ferien har vært helt strålende den. Nå ble jo bilferien avbrutt, så vi flyr hjem i morgen, skriver Skjelbreid i en melding til VG.

Han forteller videre at han per nå ikke vet hva som skjer videre med bilen.

– Den er jo ikke kjørbar, så den må fraktes på en eller annen måte hjem til Norge.

I Instagram-innlegget skriver Skjelbreid at han har snakket med personer som bor i området.

«Ifølge de som bor her så har det ikke vært så ille uvær så lenge de kan huske. Og det har vært tre kraftige haglstormer på de fem dagene vi har vært her. Det er ganske foruroligende.»

Nord-Italia har den siste tiden vært rammet av store oversvømmelser og mye hagl.

Torsdag forrige uke erklærte guvernøren i Veneto, Luca Zaia, unntakstilstand etter at mer enn 110 personer ble skadet i ekstremværet, ifølge The Guardian. Der falt haglklumper på størrelse med tennisballer ned fra himmelen.

