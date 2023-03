Durek Verrett legger seg flat etter kong Harald-video: − Virkelig lei meg

Durek Verrett (48) repostet en Instagram-video hvor det fleipes med hans nye låt og kong Harald. I en melding til VG innrømmer han tabben.

– Noen ganger gjør man ting uten å tenke seg om, og så innser du at du har rotet til ting. Det var det som skjedde, skriver Verrett i en melding til VG.

Han forteller at en norsk person sendte videoen til ham.

– Og jeg postet det uten å tenke, «vent, dette strider mot avtalen min og folk kan tro at jeg bruker dette til å promotere sangen» og «vent, dette er med kongen og er ikke tillatt».

Ifølge Verrett fjernet han videoen i det øyeblikk feilsteget gikk opp for ham.

– Jeg er virkelig lei meg for hvordan det kan ha fremstått overfor folk. Jeg er rotete. Beklager. Jeg kjenner avtalen. Jeg glemte meg bare.

Fiktive meldinger

I november 2022 ble det klart at prinsesse Märtha Louise (51) skulle slutte å representere kongehuset. I den anledning kom kongehuset også med nye regler for Verrett og Märtha:

«Dette innebærer blant annet at de ikke skal bruke prinsessetittelen eller omtale Kongehusets medlemmer i egne sosiale mediekanaler, i medieproduksjoner eller i tilknytning til annen kommersiell aktivitet», sto det i pressemeldingen fra kongehuset.

I videoen, som Verrett repostet på Instastory, spilles hans nye låt «Afterski i Queill» av, i det som ser ut som et skjermopptak.

På skjermen tikker det inn fiktive meldinger fra «King Harald (Daddy In Law)» om sangen – hvor kongen går fra å være skeptisk – til å være veldig stolt.

– Brudd på avtalen

– Det er et brudd på avtalen prinsesse Märtha har gjort med sin familie.

Det sier kongehusekspert og historiker Trond Norén Isaksen til VG etter å ha sett den aktuelle Instagram-videoen.

– Dette prinsippet gjelder nå også for hennes forlovede Durek Verrett, og det innebærer at de ikke skal synliggjøre tilknytning til kongehuset i sine egne sosiale mediekanaler, medieproduksjoner eller i tilknytning til annen kommersiell aktivitet, sier Trond Norén Isaksen

Han presiserer at det også gjelder bruk av bilder eller omtale av andre medlemmer av kongehuset i kanaler der kommersiell aktivitet også foregår.

– Det mener jeg helt klart er tilfellet når det gjelder videoen som Verrett har publisert på sin Instagram-story.

Trond Norén Isaksen mener at det ikke har noen betydning at Durek Verrett bare har repostet den aktuelle videoen.

– Så vidt jeg forstår, krever det en aktiv handling eller valg å reposte noe. I så fall spiller jo «postet» eller «repostet» liten rolle. Det strider jo uansett mot bestemmelsen om «at de ikke skal synliggjøre tilknytning til kongehuset i sine egne sosiale mediekanaler», sier Isaksen.

– Vet hva Norge tenker

VG har spurt Verrett om han synes avtalen er i strengeste laget – i lys av at videoen han postet kanskje kan tolkes mer som lettbent humor enn som hard produktpromotering.

Til dette svarer han at han synes avtalen er rimelig – for å bevare kongefamilien og konstitusjonen.

– Og jeg føler at jeg ikke bruker dem til å markedsføre eller komme meg videre i livet mitt. Jeg vil at folk skal vite at min kjærlighet til Märtha Louise er kjærlighet, ikke en måte for meg å markedsføre virksomheten min eller bruke familien hennes på. Hvis den avtalen bidrar til å få det frem, tror jeg det er til det bedre.

Verrett melder videre:

– Jeg vet hva Norge tenker om meg, og de har rett til å tro hva de vil. Men jeg vil med god samvittighet vite at jeg gjør mitt beste for å opprettholde avtalen.

Verrett påpeker selv at han nå har brutt avtalen to ganger; én gang i en live-video, og nå denne episoden.

– Jeg vil forsikre om at dette, etter min beste evne, ikke vil skje mer. Det var lettsinnet, men det brøt fortsatt reglene, og det er ikke OK, skriver Verrett og understreker nok en gang at han beklager.

VG har bedt om en kommentar fra kongehusets kommunikasjonssjef Guri Varpe, som henviser til prinsesse Märthas sekretær, Carina Scheele Carlsen.

Scheele Carlsen har ikke svart på VGs henvendelse.