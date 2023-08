ARTIST: Lizzo under en konsert i Chicago i mai.

Nye anklager mot Lizzo etter søksmålet

Etter at nyheten om søksmålet mot Lizzo ble offentlig, har flere anklager dukket opp. Filmskaper Sophia Nahli Allison (36) beskriver verdensstjernen som «arrogant, selvsentrert og uvennlig».

Nylig ble det kjent at tre tidligere dansere anklaget den amerikanske popartisten Lizzo for en rekke forhold, blant annet at de ble utsatt for seksuell trakassering og et fiendtlig arbeidsmiljø.

Danserne hevder at sangeren skal ha presset dem til å ta på en nakendanser under et live sexshow i Amsterdam, etter en konsert i byen.

Ifølge søksmålet skal Lizzo angivelig ha presset en av danserne til å ta på brystene til en av de nakne kvinnene, skriver Billboard. Hun skal også ha presset en av medlemmene i sikkerhetsstaben til å gå opp på scenen, før hun ropte «Ta den av».

Etter at nyheten om søksmålet brøt ut, har det dukket opp flere nye anklager mot verdensstjernen.

Artisten har foreløpig hverken kommentert søksmålet eller de øvrige anklagene.

IKKE UTTALT SEG: Kritikken rundt verdensstjernen, som har over 25 millioner månedlige lyttere, har haglet den siste tiden. Selv har hun ikke kommentert saken eller anklagene.

– Behandlet så respektløshet av henne

Filmskaper Sophia Nahli Allison er blant dem som har delt sine opplevelser med verdensstjernen.

«I 2019 reiste jeg litt med Lizzo for å være regissør på dokumentaren hennes. Jeg gikk bort etter omtrent 2 uker», skrev Allison på Twitter og la til:

«Jeg ble behandlet så respektløshet av henne. Jeg var vitne til hvor arrogant, selvsentrert og uvennlig hun er».

Videre skriver hun at «denne typen maktbruk skjer altfor ofte», og at hun støtter danserne.

Dokumentaren «Love, Lizzo», som ble utgitt i 2022 på HBO Max, ble regissert av Doug Pray. ET Online skriver at er uklart om Allison var den opprinnelige regissøren på dette prosjektet eller om hun filmet et annet prosjekt.

Støtter Lizzos dansere

Også Lizzo sin tidligere kreative leder, Courtney Hollinquest, har gått ut i sosiale medier og støttet danserne.

«Jeg er ikke en del av søksmålet – men dette var i stor grad min erfaring i min tid der. Stor shoutout til danserne som hadde mot til å bringe dette frem i lyset», skriver Hollinquest på en Instagram-story.

FLERE ANKLAGER: Lizzo er også anklaget for å ha gjort en av danserne, Arianna Davis, oppmerksom på hennes vektøkning, ifølge Billboard.

Hun skriver videre at hun selv ikke har vært en del av den verdenen på nesten tre år – da av en grunn.

«Jeg applauderer veldig dansernes mot til å bringe dette frem i lyset. Og Jeg sørger over deler av min egen erfaring. Jeg vil sette pris på plass til å forstå følelsene mine», avslutter hun.

Lizzo, som egentlig heter Melissa Viviane Jefferson, slo for alvor gjennom i 2019 med albumet Cuz I Love You, med hitlåter som «Juice», «Good as Hell» og «Boys».

