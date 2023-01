ANKLAGER: Prins Harry forteller om anklagene som kommer frem i hans kommende bok i stort intervju.

Prins Harry i TV-intervju: − De har ikke vist noen vilje til forsoning

I et stort TV-intervju sier prins Harry (38) at han ikke vet om han kommer til å ha en rolle i monarkiets fremtid.

– Ville ikke broren din sagt til deg: «Harry, hvordan kunne du gjøre det mot meg etter alt, etter alt vi har gått gjennom?» Er det ikke det han ville sagt?

Det spørsmålet stiller programleder Tom Bradby i prins Harrys store TV-intervju på britiske ITV som sendes søndag kveld.

– Han ville nok sagt alle mulige forskjellige ting, svarer Harry.

I klipp allerede publisert av ITV av «Harry: The Interview» beskriver han konflikten med familien og sier at han bare hadde grått én gang etter moren Dianas død.

Han sier også at han ønsker å forsoning med familien – men at det ikke kan skje uten «noe ansvarlighet».

Du kan se hele intervjuet eksklusivt på VGTV fra klokken 23.40 søndag.

Intervjuet er i anledning prins Harrys kommende bok «Spare». Biografien slippes tirsdag 10. januar, men flere detaljer har allerede blitt lekket etter den med uhell ble lagt ut for salg i Spania.

Der forteller blant annet prins Harry om en konfrontasjon i 2019, som skal ha endt med at prins William (40) gikk til fysisk angrep.

«Alt skjedde så fort. Så veldig fort. Han grep meg i kragen, rev av meg halskjedet og slo meg i bakken», skriver Harry i boken.

Det er forventet at selvbiografien vil føre til at forholdet mellom prins Harry og resten av den britiske kongefamilien forverres ytterligere.

Tidlig i TV-intervjuet sier Bradby:

– Du har ikke brent broene dine så mye som å ha tatt en flammekaster til dem.

Til det svarer Harry:

– Vel, de har absolutt ikke vist noen vilje til å forsoning.

Prins Harry blir også spurt om han tror på monarkiet. Til det svarer han ja, men når han blir spurt om han kommer til å ha en rolle i dets fremtid, svarer han:

– Jeg vet ikke. Jeg vet virkelig ikke.

I løpet av intervjuet blir det lest utdrag fra Harrys biografi. Den første delen av intervjuet handler mye om Dianas død og hvordan 12 år gamle Harry fikk dødsbudskapet fra sin far, kong Charles.

– Jeg tok meg selv tilbake til det øyeblikket og prøvde å huske så mye som mulig. Du vet, faren min kommer inn, i hans morgenkåpe og deler den nyheten med meg, sier han i intervjuet.

– Det er først nå som del av å skrive boken, at jeg virkelig har tenkt på hvor mange timer han hadde vært våken. Og medfølelsen jeg har for ham, som forelder å måtte sitte med det i mange, mange timer – ringer venner av ham, og prøver å finne ut av «hvordan i helvete skal jeg fortelle dette til mine to sønner?»

ITV har allerede publisert klipp fra intervjuet. Der spør Bradby om Harry – som hele sitt liv har gått hardt ut mot invaderingen av privatlivet – forstår at anklagene mot han vil være at Harry nå er den som utleverer private detaljer til nære og kjære uten tillatelse.

– Det vil være anklagene fra folk som ikke forstår – eller vil ikke tro – at min familien har brifet pressen.

Harry vil heller ikke svare på om han vil komme til kroningen av kong Charles om han blir invitert.

– Det er mye som kan skje mellom nå og da. Men du vet, døren er alltid åpen. Ballen er på deres banehalvdel. Det er mye å diskutere og jeg håper virkelig det de kan – at de er villige – til å sette seg ned og snakke om det, sier han i klippet allerede publisert.

Biografien kommer en måned etter at den omstridte Netflix-dokumentaren «Harry & Meghan» ble sluppet på Netflix.