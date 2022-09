I VINDEN: Leonardo DiCaprio og Gigi Hadid.

Rykteflom rundt Leonardo DiCaprio og Gigi Hadid – nå kommenterer pappa Hadid

Leonardo DiCaprio (47) var ikke singel lenge før spekulasjonen om ny kjendisflørt skjøt fart.

Publisert: Nå nettopp

Hollywood-stjernen skal ifølge en rekke amerikanske og britiske tabloider ha funnet tonen med supermodell Gigi Hadid (27).

Daily Mail er blant mediene som har vist bilde av de to angivelig tatt i New York mandag denne uken. Der ser man DiCaprio og Hadid sitte i samtale svært tett på det som skal være en fest sammen med flere.

Kilder sier til People at «Leo og Gigi er i ferd med å bli kjent med hverandre».

Også på TikTok spekulerer fans i om et nytt kjendisforhold er på trappene.

Hverken DiCaprio eller Hadid har kommentert ryktene.

Gigi Hadids far, eiendomsmogul Mohamed Hadid (73), uttaler seg nå om skriveriene. Overfor Daily Mail uttrykker han tvil om at det er noe mer enn vennskap mellom Gigi og Leonardo.

– Jeg har ikke snakket med min datter om DiCaprio, og jeg tror ikke de dater. Men jeg vet ikke, selv om jeg regner med at de bare er gode venner, sier han til avisen.

Han skryter imidlertid av filmstjernen.

– Jeg møtte DiCaprio i St. Tropez for fire eller fem år siden, og han er en veldig hyggelig mann, sier Mohamed Hadid.

FAR OG DATTER: Gigi Hadid og pappa Mohamed Hadid på en motevisning i New York i 2018.

DiCaprio var inntil nylig i et fire år langt forhold med modell og skuespiller Camila Morrone (25). Hadid på sin side brøt i fjor vinter med samboeren, popartist Zayn Malik (29), som hun har et barn med.

Leonardo er kjent – og beryktet – for sine mange forhold til mye yngre kjendiskvinner. 47-åringen er imidlertid ikke en som bretter ut privatlivet i offentligheten. DiCaprio ligger alltid lavt med sine romanser.

Han har fått ord på seg for ikke å date kvinner eldre enn 25, så er det hold i spekulasjonene om ham og Hadid, så er han i ferd med å bryte det mønstre.

Under forrige ukes EMMY-utdeling fleipet prisutdeler Kenan Thompson (44) fra scenen om at prisvinner Zendaya (26) er «ung nok til å spille High School-elev på TV, men for gammel for å date DiCaprio».