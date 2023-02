Megan Fox og Machine Gun Kelly har vært kjærester siden våren 2020.

Megan Fox på Grammy-fest med hjernerystelse og brukket håndledd

Megan Fox skriver på Instagram at hun har fått hjernerystelse og brukket håndleddet - og møtte på en oppladningsfest til Grammy Awards 2023 med håndleddsstøtte.

«Rett fra flyet med brukket håndledd og hjernerystelse til en Grammy-fest» skrev Fox (36) på sin egen Instagram tidlig søndag norsk tid.

Noen timer tidligere deltok hun på Clive Davis’ årlige «pre-Grammy-galla» sammen med forloveden, musikeren Machine Gun Kelly (32).

På den røde løperen poserte hun iførte en land rød kjole, og et rosa håndleddsstøtte på armen.

Gallaen skjedde dagen før årets Grammy Awards, hvor Machine Gun Kelly for første gang kan vinne Grammy-pris. Hans album Mainstream Sellout er nemlig nominert til beste rockealbum.

– Når jeg går inn i morgendagen, vil jeg bare uttrykke takknemlighet. Uansett hva utfallet blir, uansett om vi vinner Grammy, er jeg så glad for å ha vært på reise akkurat slik det har blitt, sa han i en Instagramstory i helgen, ifølge Page Six.

Den 65. Grammy-utdelingen går av stabelen klokken 02:00 natt til mandag norsk tid.

Beyoncé er nominert i hele ni kategorier, Kendrick Lamar har åtte nominasjoner og Adele og Brandi Carlile har sju hver. Harry Styles, Mary J. Blige, Future og DJ Khaled har alle seks nominasjoner hver.

I tillegg kjemper en norsk produsent om å vinne tre Grammys.

Fox og Machine Gun Kelly, som egentlig heter Colson Baker, har vært kjærester siden våren 2020. De møttes under innspillingen av filmen «Midnight in the Switchgrass».

Hun var tidligere gift med skuespiller Brian Austin Green (47), som hun har tre barn med. Selv om bruddet mellom Fox og Green var betent i starten, skal de nå ha en god tone. Også han har funnet kjærligheten på nytt med Sharna Burgess (35).