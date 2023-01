Cecilie Andrea Varela (25) er kjent fra flere TV-programmer, og skal nå gifte seg på TV.

Realityprofil med i «Gift ved første blikk»

Når «Gift ved første blikk» returnerer på skjermen er ikke giftermålet lenger juridisk bindende.

I «Gift ved første blikk» har tre par gjennom seks sesonger blitt matchet av fagfolk og inngått ekteskap - til tross for at de aldri har møtt hverandre før.

Nå er programmet tilbake med en ny vri, og blant deltagerne er Cecilie Andrea Varela (25). Hun har tidligere vært med i «Ex on the beach», «Paradise Hotel» og «71 grader nord». For tiden er hun også aktuell med «Good Luck Guys» på Amazone Prime.

I den nye versjonen av programmet er det hele seks par som skal gå til alters. Ekteskapsinngåelsen er ikke lenger juridisk bindende.

– Vi har gitt deltagerne muligheten til å teste ut ekteskapet og velge kjærligheten, uten de juridiske forpliktelsene, sier programleder Benjamin Silseth i en pressemelding.

– Bryllupsseremonien er derimot like viktig som før, den fungerer som en kickstart på følelsene, og ritualet bringer parene sammen. Hvis det ser ut som et bryllup og det føles som et bryllup, så er det rett og slett et bryllup. Erfaringen fra andre land viser også at mange synes det er lettere å bli med på eksperimentet, nå som de juridiske bindingene ved ekteskapet er fjernet, sier Silseth.

Etter giftermål og bryllupsreise flytter alle parene inn i et leilighetskompleks, og deltagerne møtes hver uke til middagsfester og kjærlighetsseremonier, hvor de må velge hverandre på nytt.