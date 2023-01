FORELDRE: Molly-Mae Hague og Tommy Fury har utmerket seg som et av de mest kjente parene fra «Love Island Uk».

Molly-Mae Hague og Tommy Fury har blitt foreldre

Det kjente «Love Island»-paret har fått sitt første barn.

Molly-Mae Hague (23) og Tommy Fury (23) deler gladnyheten med sine til sammen over elleve millioner følgere på Instagram.

Det gjør de i form av et bilde hvor de smilende holder den nyfødte fra sykehussengen.

«23/01/23» skriver de etterfulgt av et hjerte.

På sin Instagramhistorie utdyper Hague sine følelser knyttet til å bli mamma:

«Jeg kan ikke tro at vi får beholde deg for alltid. Å bli din mamma har vært det beste som noen gang har skjedd meg» skriver hun og fortsetter:

«Det virker ikke mulig men min kjærlighet for deg vokser for hvert sekund.»

Hague og Fury kom på annenplass i den femte sesongen av britiske «Love Island» i 2019, og har siden utmerket seg som et av de mest kjente parene fra realityserien.

Hague har vært influencer i flere år, og har i dag 6,7 millioner følgere på Instagram. Fury har 4,2 millioner følgere på plattformen, og er også profesjonell bokser.

Det var i slutten av september at paret avslørte at skulle bli foreldre for første gang. I fjor kjøpte de også drømmehuset sammen.