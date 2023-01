SENIORRÅDGIVER: Blir tittelen til Line Andersen.

Line Andersen med ny jobb

Det kjente TV-ansiktet bytter nå beite, og har fått jobb i kommunikasjonsbyrået Nucleus.

Den tidligere NRK-profilen Line Andersen har fått jobb i kommunikasjonsbyrået Nucleus, melder bransjenettstedet KOM24.

De skriver at hun blir assosiert seniorrådgiver i selskapet, og vil fremover kunne bistå på kundeoppdrag knyttet til blant annet budskaps- og presentasjonstrening, medietrening- og kriser og konferanse- og debattledelse.

– For meg har det vært et viktig kriterium å få komme til et miljø hvor man er levende opptatt av å levere faglig rådgivning som er kunnskaps- og innsiktsbasert. Når dette kombineres med nysgjerrighet, ambisjoner og et humørfylt arbeidsmiljø hvor man vil hverandre og kundene vel, så passer dette meg veldig, sier Andersen i en pressemelding gjengitt av nettstedet.

I 2021 saksøkte Andersen sin daværende arbeidsgiver NRK for ugyldig endringsoppsigelse og feil bruk av styringsretten. Saken endte med at partene ble enige på bakrommet.