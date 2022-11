TAR AVSTAND: Programdirektør Kathrine Haldorsen i TV2, der Atle Antonsen har vært aktuell med med programmet «Kjære Landsmenn» denne høsten, tar avstand fra episoden som er beskrevet av Ali.

TV 2-direktør om beskrivelser av bar-episode: − Utrolig opprørende

Programdirektør i TV 2, Kathrine Haldorsen, sier til VG at det er for tidlig å si om hatytring-anmeldelsen av Atle Antonsen vil få konsekvenser for deres samarbeid med ham.

Saken oppdateres.

– Det som beskrives av Sumaya Jirde Ali, er rett og slett utrolig opprørende lesning, sier programdirektør i TV 2 Kathrine Haldorsen til VG.

Tirsdag ble det kjent at den norsk-somaliske 24 år gamle samfunnsdebattanten har anmeldt Atle Antonsen (53) for hatytringer etter en episode på Bar Boca natt til 23. oktober som hun har beskrevet på sin Facebook-profil.

Der skal Antonsen ha snakket engelsk til henne, vært aggressiv og bedt henne holde kjeft flere ganger, ifølge Ali. Etter hvert sa han «du er for mørkhudet til å være her», skriver hun i Facebook-statusen.

– Krise for Atle selv

Haldorsen i TV 2 tar sterk avstand fra beskrivelsene av det som skjedde da Ali møtte Atle Antonsen på Bar Boca.

– Det rammer den person som kanskje har opplevd det verste vår offentlige debatt har å by på – og det gjør det selvsagt mer alvorlig.

Haldorsen sier at at det er for tidlig å si om saken får konsekvenser for et fremtidig samarbeid mellom Antonsen og TV 2.

– Nå må vi få snakket med Atle. Saken er selvsagt også en krise for Atle selv. Antonsen har ingen pågående oppdrag for TV 2, etter at siste episode i andre sesong av dramakomedien «Kjære landsmenn» ble sendt på lineært TV i forrige uke.

– Vi kommer ikke til å avpublisere det som ligger på TV 2 eller fjerne innhold fra vårt arkiv, sier Haldorsen.

Antonsen skriver i en SMS til VG at han syns dette er en trist og ubehagelig sak, men at han synes det er uryddig å kommentere noe rundt det fordi det foreligger en politianmeldelse.

Politiadvokat Marianne Aune skriver i en e-post at saken er kodet som både «hatefulle ytringer» og «hensynsløs atferd», og at saken er ferdig etterforsket. Nå ligger den til vurdering av påtalemyndigheten for om det skal tas ut tiltale eller ikke.