ANMELDT OG FRITATT: Atle Antonsen.

P4: Atle Antonsen har bedt om fritak fra «Misjonen»

Radiokanalen sier at Atle Antonsen har bedt om å bli fritatt fra programmet «Misjonen», og at kanalen er enig med ham i at det er riktig å gjøre nå, etter at Sumaya Jirde Ali har anmeldt komikeren for hatytringer.

– Vi har først i dag blitt kjent med denne saken via mediene, og det som beskrives er holdninger og oppførsel som er uakseptable og som vi som tar den sterkeste avstand fra, skriver P4s programredaktør Anders Opsahl i en melding til VG.

– Så vidt vi forstår er saken ferdig etterforsket og sendt til statsadvokaten for påtaleavgjørelse. Det vil nå være naturlig å avvente statsadvokatens beslutning, melder Opsahl.

– Atle har inntil videre bedt om å bli fritatt fra å sende «Misjonen», og det er beslutning vi støtter ham i, sier P4-sjefen.

Antonsen har i lengre tid hatt programmet «Misjonen» sammen med sin makker gjennom mange år, Johan Golden. «Misjonen» går også som podkast.

HAR ANMELDT: Sumaya Jirde Ali.

Programdirektør i TV 2, Kathrine Haldorsen, sier til VG at det er for tidlig å si om hatytring-anmeldelsen av Atle Antonsen vil få konsekvenser for deres samarbeid med ham.

– Det som beskrives av Sumaya Jirde Ali, er rett og slett utrolig opprørende lesning, sier programdirektør i TV 2 Kathrine Haldorsen til VG.

Kommunikasjonsdirektør Hanne McBride i Discovery, som sender Antonsens «Kongen befaler», reagerer slik:

– De handlingene som beskrives i posten til Sumaya Jirde Ali er helt uakseptable, og dette er en alvorlig og trist sak. Det er også en politisak.

Tirsdag ble det kjent at den norsk-somaliske 24 år gamle samfunnsdebattanten har anmeldt Atle Antonsen (53) for hatytringer etter en episode på Bar Boca natt til 23. oktober som hun har beskrevet på sin Facebook-profil.

Der skal Antonsen ha snakket engelsk til henne, vært aggressiv og bedt henne holde kjeft flere ganger, ifølge Ali. Etter hvert sa han «du er for mørkhudet til å være her», skriver hun i Facebook-statusen.

– Krise for Atle selv

Haldorsen i TV 2 tar sterk avstand fra det som beskrives av det som skjedde da Ali møtte Atle Antonsen på Bar Boca.

– Det rammer den person som kanskje har opplevd det verste vår offentlige debatt har å by på – og det gjør det selvsagt mer alvorlig.

Haldorsen sier at at det er for tidlig å si om saken får konsekvenser for et fremtidig samarbeid mellom Antonsen og TV 2.

– Nå må vi få snakket med Atle. Saken er selvsagt også en krise for Atle selv. Antonsen har ingen pågående oppdrag for TV 2, etter at siste episode i andre sesong av dramakomedien «Kjære landsmenn» ble sendt på lineært TV i forrige uke.

– Vi kommer ikke til å avpublisere det som ligger på TV 2 eller fjerne innhold fra vårt arkiv, sier Haldorsen.

TAR AVSTAND: Programdirektør Kathrine Haldorsen i TV2, der Atle Antonsen har vært aktuell med med programmet «Kjære Landsmenn» denne høsten, tar avstand fra episoden som er beskrevet av Ali.

Hanne McBride i Discovery vil heller ikke si noe nå om hvilke eventuelle konsekvenser saken får for disponering av Antonsen-relatert innhold.

– Vi har ikke hatt kjennskap til saken før i dag, og bestreber oss nå på å opprette og opprettholde en god dialog med de som var involvert og få kunnskap om deres opplevelse. Det er også vår oppgave å ivareta menneskene som er på skjerm hos oss, skriver hun i en epost til VG.

– Det gjelder både Sumaya Jirde Ali og Atle Antonsen. Det hensynet veier tungt, og eventuelle vurderinger om fremtidige sesonger og episoder er det ikke naturlig å verken forskuttere, konkludere eller kommentere på nå.

VIL HA DIALOG: Kommunikasjonsdirektør Hanne McBride i Discovery.

Antonsen skriver i en SMS til VG at han syns dette er en trist og ubehagelig sak, men at han synes det er uryddig å kommentere noe rundt det fordi det foreligger en politianmeldelse.

Politiadvokat Marianne Aune skriver i en e-post at saken er kodet som både «hatefulle ytringer» og «hensynsløs atferd», og at saken er ferdig etterforsket. Nå ligger den til vurdering av påtalemyndigheten for om det skal tas ut tiltale eller ikke.