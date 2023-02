NYBAKT MAMMA: Paris Hilton på Grammy Awards i Los Angeles i februar.

Paris Hilton valgte surrogati: − Er bare så redd

Paris Hilton (41) ble mamma for første gang i januar, men var altfor engstelig til selv å gå gjennom en graviditet.

Det betror hotellarvingen til bladet Glamour.

Hilton og ektemannen Carter Reum (41), finansmann og DJ-en, ble foreldre til en liten gutt i januar.

– Det har alltid vært en drøm, uttalte den nybakte førstegangsmammaen til People rett etter at sønnen var født.

– Traumatisert

Nå utdyper hun omstendighetene, nemlig hvorfor hun valgte å benytte seg av surrogati surrogatiSurrogati innebærer at en kvinne blir gravid med, bærer fram og føder barn som etter fødselen skal overleveres til den eller de som skal være barnets juridiske og sosiale foreldre..

Hilton forklarer at hun rett og slett var for redd til selv å ville gå gjennom en fødsel. Den følelsen stammer helt tilbake til hun var med i realityserien «The Simple Life» tidlig på 2000-tallet – og så en kvinne føde.

– Det traumatiserte meg, sier hun.

– Barnefødsel og død er de to tingene som skremmer meg mest i hele verden, legger hun til.

Ikke minst mener 41-åringen at opplevelsene fra tenårene, da hun bodde på Provo Canyon-skolen, et psykiatrisk behandlingssenter i Utah, har skremt henne fra å bli gravid. Hilton har blant annet snakket om at hun ble seksuelt misbrukt der.

– Jeg er bare så redd. Jeg tror det har med Provo å gjøre. Alle undersøkelsene jeg måtte gjennom på legekontoret og alt det, sier hun til Glamour.

Støtte fra Kardashian

Hun orket ikke tanken på alle undersøkelsen et svangerskap ville medføre.

Derfor var det også uaktuelt for Hilton å prøve assistert befruktning.

– Men jeg ville så gjerne bli mamma, sier hun – og opplyser at hun har fått gode råd av Kim Kardashian (42), som selv har erfaring med surrogati.

2006: Kim Kardashian og Paris Hilton har vært venner i en årrekke-

– Kim har snakket med meg, og vi har brukt samme lege. Han er den beste og har et team som tar seg av alt – og som sørger for å intervjue alle sorrugatkandidater.

Hilton sier at alderen hennes ikke spilte inn ved valg av surrogati.

– Jeg hadde valgt det samme uansett hvor gammel jeg var.

Det er lenge siden Hilton frekventerte røde løpere og fylte spaltene i blader og aviser.

Den styrtrike og til tider skandaleombruste hotellarvingen, som ble kjent for en lekket sex-tape, var realitystjerne, prøvde seg som popartist, jobbet som modell og skrev bok, har de siste årene levd mer tilbaketrukket.