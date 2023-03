NY PLATTFORM: Influencer-parets har lenge delt detaljer fra sitt liv i podkasten «Seb og Nikki». Nå er den lansert på Podimo.

Åpner opp om forholdsproblemer: − Gjorde det slutt

Influencer-paret Sebastian Solberg og Nikoline Anundsen avslører at de i en periode bodde hver for seg etter at de ble foreldre.

– Jeg kjenner at jeg har litt klump i halsen av temaet denne uken.

Slik starter Sebastian Solberg (31) samtalen med samboeren Nikoline Anundsen (28) i podkasten «Seb og «Nikki». Onsdag lanserte de sin første episode på Podimo.

Her forteller influencer-paret at de for en tid tilbake gjorde det slutt i en periode.

– Vi har hatt en periode hvor vi trengte å være fra hverandre.

Solberg, som selv er TV-regissør, er kjent fra blant annet «Camp Kulinaris» og «Alle elsker David». Paret har kjent hverandre i snart ni år, og har tre barn sammen. I desember bekreftet de at nummer fire i flokken er på vei.

– Hadde det helt jævlig

Bruddet som de nå snakker om, skjedde etter at de ble foreldre. Det førte til at de bodde fra hverandre en stund.

– Det gjorde at det ble enda tyngre. Jeg slet med å forklare det til barna når de spurte hvor mamma var, sier en emosjonell Solberg.

Anundsen forteller at det var det rette for dem der og da. Samtidig føltes det å gå fra hverandre helt feil, og 28-åringen kjente mye på følelsen av å være mislykket.

– Jeg hadde det helt jævlig. Det var generelt mye tanker. Dette var mitt første forhold, og første gangen jeg smakte på et slikt brudd i en relasjon. Samtidig var jeg mamma.

GRAVIDRYKTER: Nikoline Anundsens gjennomsiktige kjole på ELLE-gallaen i november skapte spekulasjoner om det var et nytt familiemedlem på vei.

Paret forteller at det er vanskelig å snakke om, men at de mener det er viktig å være åpen og ikke kun vise frem forholdet og familielivet som et «glansbilde». Selve årsaken eller tidspunktet for bruddet avsløres ikke, men de sier at det lå i kortene en god stund.

Pausen gjorde at begge fikk testet om gresset var grønnere på den andre siden.

– Det skjønte jeg ganske fort at det ikke var, sier Anundsen, før hun også tar til tårene:

– Man undervurderer hvor stor del man blir av hverandre. Når det på en måte ble endelig, så var som om jeg mistet en del av meg selv.

Som foreldre var det imidlertid ikke bare å kutte tråden. I podkasten avslører paret at de snakket sammen nesten hver dag, og også hadde sex selv om det var slutt.

Videre sier Anundsen at hun i denne perioden oppdaget sider ved seg selv som hun ikke likte, og at hun på mange måter skulle ønske at hun hadde hatt mer erfaring med brudd.

– Det er jo sider som er ved meg som er der uansett, men akkurat da var det at jeg ikke var sammen med deg som gjorde at de kom frem, sier hun.

– Til tross for at vi også har ting vi må jobbe med, så var det uansett bedre å være sammen.

Deler om graviditeten

Episoden gir også et innblikk i siste del av graviditeten til deres fjerde barn. Spesielt merker Anundsen at hormonene løper løpsk, forteller hun.

– Det koker innvendig for meg om dagen. Jeg har ingen tålmodighet til noen og det skammer jeg meg over.

Selv virker samboeren å ta sin gravide kjærestes humørsvingninger med godt humør.

– To minutter i himmelen endte med ni måneder med hardt arbeid, sier han spøkefullt