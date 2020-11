FORLOVET: Camilla Lorentzen er forlovet med Julie Visnes. Foto: Privat

Camilla Lorentzen forlovet: − Det mest fantastiske vesenet i hele verden

Influencer Camilla Lorentzen er nå forlovet med kjæresten hun har hatt i fire måneder.

Oppdatert nå nettopp

– Men vi har kjent hverandre i tre år da, og var bestevenner i to av dem, forteller Camilla Lorentzen (31) til VG.

Søndag kveld, etter hemmelighetsholding og planlegging, fikk Lorentzen endelig spørsmålet fra kjæresten Julie Visnes (24): «Hey babe, will you be my wifey?»

– Og jeg sa ja! Det er jo ikke noe bedre å gjøre i 2020, sier en lattermild Lorentzen.

I en lang stund har hun fått en konvolutt av kjæresten omtrent hver fjerde dag, med lovnader om at det skulle skje noe spesielt 27. desember. I konvoluttene har det også vært bilder av dem to, hvor Visnes har skrevet alt hun liker så godt med kjæresten. Men hemmeligheten om hva som skulle skje, ble hele tiden godt bevart.

– Men i går sa plutselig Julie at vi ikke kunne gjøre det i desember, at det kom til å bli for kaldt. Så vi gjorde det i går, forteller hun.

– Og da endte det med at jeg måtte finne frem et puslespill, og det var da jeg puslet meg frem til «Hey babe, will you be my wifey?»

Visnes hadde hele tiden bedt henne glemme forhåpninger om frieri, at det bare kom til å ende i skuffelse, så Lorentzen ble mildt sagt sjokkert da spørsmålet kom.

les også Camilla Lorentzen havnet midt i debatt om reklame og kroppspress: – Ganske «far out»

– Nå er vi offisielt forlovet, men signering av papir blir vel i 2022, når vi kan ha full fest. Jeg begynte å planlegge bryllup allerede i går, men det var litt tidlig kanskje, vi har jo to år på oss.

De to ble sammen på en fest i juni, da de erkjente sine følelser for hverandre.

– Julie er det mest fantastiske vesenet i hele verden. Jeg føler meg så heldig som for lov til å tilbringe resten av livet med Julie. Hun er den flotteste jenta i hele verden, sier Lorentzen og legger til:

– Nei, dette var en deilig gladnyhet!

Publisert: 16.11.20 kl. 14:12 Oppdatert: 16.11.20 kl. 14:24

Les også

Mer om Influencer Følelser