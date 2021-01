Sophie Elise Isachsen er nominert til årets Gullbarbie, men det stopper henne ikke fra å kritisere kampanjen. Foto: Frode Hansen

Sophie Elise går hardt ut mot Gullbarbie: − Uriktig bilde av situasjonen

Versting-prisen skal være av og for ungdom. Nå innrømmer Gullbarbie-arrangøren at de ikke kan kvalitetssikre alderen til dem som stemmer.

– Det er klart det kan gi et uriktig bilde av situasjonen, at man får det presentert som at «alle ungdommer hater Sophie Elise», sier influencer Sophie Elise Isachsen til VG.

Hvert år deler Press (Redd Barna Ungdom) ut versting-prisen Gullbarbie. Flere aktører blir nominert, og til slutt er det en avstemning for å avgjøre hvem det er som får ungdom til å føle seg verst. Dette dreier seg ofte om reklame eller markedsføring som skaper kroppspress.

Aktører som tidligere år har stukket av med prisen er blant annet BikBok (2018), Victoria's Secret (2019) og Blogg.no (2020).

Sammen med Sophie Elise Isachsen er også klesmerket Brandy Melville og videodelingsappen TikTok nominert i år.

Det skal være ungdom som nominerer og kårer vinneren av versting-prisen.

For å stemme må man altså fylle inn alderen sin. Ifølge lederen i Press, Lea Mariero, fjerner de alle stemmene som kommer inn fra dem som er over 30 år.

Men å skrive uriktig alder er ikke noe problem.

– Hva er kontrollrutinene deres for å sørge for at det faktisk er ungdom under 30 år som stemmer?

– Vi har tillit til at folk svarer ærlig når de de avgir stemme, og det er heller ingenting som tyder på at folk oppgir falsk alder for å avgi stemmer, sier Fredrik Vaaheim, daglig leder i Press.

Han innrømmer overfor VG at de ikke har anledning til å vite hvor mange av stemmene som kommer fra folk som har oppgitt feil alder.

Derfor får de heller ikke fjernet potensielle uriktige stemmer.

– Jakt etter å ta en person

Dette er ikke første gang Sophie Elise Isachsen er nominert.

– I år kom det derimot litt overraskende på meg. I kanalene mine prøver jeg å være så autentisk og transparent som mulig, sier influenceren til VG.

OVERRASKET: Sophie Elise Isachsen er nominert til årets Gullbarbie. For henne kom nominasjonen litt overraskende. Foto: Frode Hansen

– Du har blitt nominert før. Hva tenker du om at du er såpass utsatt for å bli nominert?

– Du kan være 43 år gammel eller elleve år og likevel nominere noen til Gullbarbie. Jeg vet at man i mange forum, som for eksempel Jodel eller Kvinneguiden, har gått sammen om å nominere meg til slike priser tidligere, sier Isachsen, og legger til:

– Og jeg er redd for at det i mange tilfeller ikke er ungdom som oppriktig føler seg dårlig, men heller snakk om en jakt etter å ta en person.

VG har sett innlegg på Jodel der det snakkes om Isachsens nominasjon. Under innlegget er det kommentert blant annet: «Takk for påminnelsen, stemte på henne nå» og «håper hun vinner».

– Problematisk

Men leder i Press, Lea Mariero, mener at å kalle det en «svertekampanje» er ansvarsfraskrivelse.

Hun forklarer at deres ungdomspanel går over alle nominasjonene som kommer inn. De ser på begrunnelsene – hva folk sier de opplever som kjipt. Styret ser da på strukturen, om det er systematisk gjentagelse i bedriftens markedsføring. Til slutt diskuteres nominasjonene i landsstyret.

– Det er viktig for oss at det skal være barn og unge som nominerer, velger kandidater og stemmer frem vinner, sier Mariero.

Men man trenger ikke være ung for å stemme frem en vinner.

Lea Mariero er lederen i Redd Barna Ungdom, også kalt Press. Foto: Leif-Erik Sørensen

– Er det ikke viktig å bli utfordret på disse områdene for å ha en troverdig kampanje?

– Det har blitt tydelig hvor stor denne kampanjen har blitt. Vi vil sikre integriteten. Derfor tar vi de tiltakene sånn at vi kan sikre at debatten handler om det den burde handle om.

Men hun påpeker at det er vanskelig å få barn og unge til å stemme med en Bank-id-løsning for å verifisere alderen sin:

– Det er det primære hensynet vi tar, nettopp for at det skal være barn og unges kampanje. Hvis noen voksne sitter hjemme utgir seg for å være barn for å avgi falske stemmer, burde de ta seg sammen og finne noe annet å gjøre.

– Spilte på kropp og sex

Etter en vurdering av bedriften Sophie Elises markedsføring, konkluderte Press med at hvert tredje innlegg på hennes Instagram var en form for reklame.

– Halvparten av disse spilte på kropp og sex. Det mener vi er problematisk, forteller Mariero, og avslutter:

– Over 6 millioner i driftsinntekt i 2019, kåret til Norges mediekvinne og årets business. Og når denne bedriften blir møtt med kritikk, så er hun plutselig bare en 26 år gammel jente som prøver å finne sin vei i livet.

Sophie Elise Isachsen er uenig i dette.

– Det er absolutt viktig at bedriften min blir fulgt med på, og det blir den til gagns. Det vet alle. Jeg har stått i flere debatter og fått side opp og ned med overskrifter, og det tåler jeg.

– Tror du at du er en av dem som får ungdom til å føle seg verst?

– Nei. Dette kommer sikkert til å høres kynisk ut, men jeg må bare si hva jeg føler; det er normalt å være usikker på egen kropp, utseende og identitet når man er ung. Og voksen! Jeg føler fortsatt på de samme følelsene selv, sier hun.

Isachsen mener at priser som dette ikke er veien til drømmen om en verden uten kroppspress.

– Den verden kommer vi ikke til å komme til ved å gjemme bort alle som er 1) sensuelle 2) kvinner som tar bilder av kroppen sin 3) har operert. Den verden kommer vi kun til om man jobber med seg selv, og ikke lar hvordan andre ser ut påvirke deg.